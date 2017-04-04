اقتحمت مجموعات كبيرة من المستوطنين الصهاينة، صباح الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، في مدينة القدس المحتلة تزامنا مع اقتحام المئات منهم قبر النبي يوسف بنابلس.

ونقلت وكالة "فلسطين الآن " عن مصادر مقدسية قولها: إن أكثر من 109 مستوطنين اقتحموا على مجموعات باحات الأقصى المبارك انطلاقاً من باب المغاربة وسط حماية أمنية مشددة من قبل قوات ومخابرات الاحتلال.

وفي سياق متصل اقتحم مئات المستوطنين الصهاينة، فجر الثلاثاء، قبر النبي يوسف بمدينة نابلس، تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال، بحجة أداء طقوسهم الدينية.

واقتحمت عشرات الآليات العسكرية المنطقة الشرقية من المدينة بعد منتصف ليل الاثنين، وانتشرت في محيط "قبر يوسف"، واعتلى عدد من القناصة أسطح البنايات المطلة على المنطقة، تمهيدا لدخول المستوطنين.

واندلعت مواجهات خلال اقتحام مئات المستوطنين القبر بنابلس التي تشهد استنفارا عسكريا عقب إطلاق النار على مستوطنة "شافي شومرون".

وفي سياق منفصل شرعت بلدية الاحتلال صباح الثلاثاء، بهدم خمسة منازل وتجريف مناطق وأسوار زراعية بحجة قربها من الجدار وعدم الترخيص.

كما هدمت جرافات بلدية الاحتلال "بركسًا" للخيول في منطقة شرفات بحي بيت صفافا جنوب القدس.

هذا واعتقلت قوّات الاحتلال الصهيوني فجر الثلاثاء (13 مواطنا) فلسطينيا في مداهمات واقتحامات شنّتها بأنحاء متفرقة من الضّفة الغربية، فيما اندلعت مواجهات بمخيم الجلموز شمال رام الله.

واقتحمت قوّات الاحتلال عددا من منازل الفلسطينيين في مدينة دورا وقامت بإجراء عمليات تفتيش وعبث بمحتوياتها.

كما اقتحمت قوة عسكرية صهيونية كبيرة فجر الثلاثاء مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، أعقبها اندلاع مواجهات عنيفة واعتقال ثلاثة شبان.

وقالت مصادر من المخيم لوكالة "صفا" إن دوريات عسكرية تدعمها ناقلات جنود اقتحمت المخيم لاعتقال شبان، حيث تصدى لها عشرات الشبان ورشقوهم بالحجارة.

واعتقلت قوات الاحتلال شاب وفتييْن، فيما قام شبان بمحاصرة دوريات الاحتلال في حارات المخيم وأمطروها بالحجارة، رد الاحتلال بإطلاق الرصاص الحي والقنابل الصوتية بكثافة، وقامت قوات الاحتلال بتخريب المركبات وإلحاق الضرر بها، وتدمير الممتلكات في المخيم، بعد فشلهم في قمع الشبان.

إلى ذلك أفاد التقرير الشهري لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، بأن عدد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين في فلسطين بلغ 68 انتهاكا منذ بداية العام الجاري، بينهم 25 انتهاكا خلال شهر مارس الماضي.

وبين تقرير (وفا) الشهري حول الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين، أن "اعتداءات الاحتلال المتواصلة على الصحفيين الفلسطينيين ما زالت تشكل خطرا على حياتهم، وتعيق أداء واجبهم المهني".

وأضاف أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تواصل استهدافها للصحفيين عبر إطلاق الرصاص الحي والمعدني وإطلاق القنابل المسيلة للدموع والاعتداء عليهم بالضرب والاعتقال المباشر أو بتقديمهم للمحاكمات، "ضمن سياستها الهادفة لمصادرة الحقيقة وتكميم الأفواه وقمع حرية الرأي والتعبير للتغطية على جرائمها اليومية بحق المواطنين العزل ومنع إيصالها إلى الرأي العام العالمي".

وأوضح التقرير أن عدد الانتهاكات بلغ 68 انتهاكا منذ بداية العام الحالي، حيث سجل شهر يناير 22 انتهاكا، وشهر فبراير 21 انتهاكا، فيما شهد شهر مارس الماضي 25 انتهاكا.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين أصيبوا جراء إطلاق الأعيرة المطاطية وقنابل الغاز المسيل للدموع والتعرض للضرب واعتداءات أخرى، منذ تاريخ 1-1-2017 لغاية 31-3-2017، بلغ 24 مصابا.

أما عدد حالات الاعتقال والاحتجاز فبلغت 39 حالة، في حين بلغت حالات الاعتداء على المؤسسات والمعدات الصحفية 5 حالات.

وبين التقرير أن عدد المصابين من الصحفيين خلال شهر مارس الماضي جراء إطلاق الأعيرة المطاطية وقنابل الغاز المسيلة للدموع والاعتداء بالضرب المبرح بالإضافة إلى اعتداءات أخرى، بلغ 12 مصاباً، في حين أن عدد حالات الاعتقال والاحتجاز وسحب البطاقات وإطلاق النار التي لم ينتج عنها إصابات بلغ 11 حالة، في حين سجلت حالتان اعتداء على المعدات والمؤسسات الصحفية.