وصلت الى مطار عدن الدولي، 4 طائرات شحن عسكرية أميركية، تحمل العتاد العسكري والأسلحة، وفقا لمصدر أمني .

وبحسب وكالة "سبوتنيك" فإن 4 طائرات شحن عسكرية من نوع "سي 130"، تحمل كميات كبيرة من العتاد والأسلحة المتنوعة، هبطت في مطار عدن وسط استنفار أمني، حيث رافق وصولها تحليق مكثف لمقاتلات ومروحيات تابعة للعدوان.

وقال المصدر إن الأجهزة الأمنية أغلقت مساء الأحد المطار احترازيا استعدادا لوصول العتاد العسكري.

وتوقع المصدر أن يستخدم العتاد الأميركي في العملية التي تعتزم قوات العدوان شنها للسيطرة على ميناء الحديدة غرب اليمن على ساحل البحر الأحمر.

ميدانياً لقي عدد من العسكريين السعوديين مصارعهم وأصيب آخرون بجروح، الثلاثاء، إثر قصف تجمعاتهم بجيزان.

وأفاد مصدر عسكري "المسيرة نت" بأن مدفعية الجيش اليمني واللجان الشعبية استهدفت تجمعات للجيش السعودي في موقع ملحمة العسكري بجيزان.

وأكد المصدر مصرع وجرح عدد من العسكريين السعوديين جراء القصف، مشيراً إلى أن سيارات الإسعاف هرعت إلى الموقع المستهدف.

وكان قد لقي جنديان سعوديان مصرعهما، الاثنين، برصاص وحدات قناصة الجيش واللجان في موقعي الفريضة والكرس، كما استهدفت الصاروخية تجمعات للجيش السعودي في قائم زبيد وموقعي الرميح وشرقان، فيما استهدفت المدفعية تحصينات الجيش السعودي في موقع العبادية بجيزان.

من جانبه شنَّ طيران العدوان السعودي الأمريكي الثلاثاء غارات على أكثر من محافظةٍ مستهدفا المرافقَ الحيويةَ والممتلكاتِ الخاصةَ والعامة.

ففي الحديدة شن طيرانُ العدوانِ غارةً على هناجر مؤسسة المياهِ في الخطِّ الزراعيِّ بمديريةِ باجل، كما شن 6 غاراتٍ على جزيرةِ كمران.

وفي تعز شن العدوانُ 4 غارات على جبلِ العمري في مديرية باب وغارتين على منطقة الأحيوق في مديريةِ الوازعية و3 غاراتٍ على جبلِ النارِ في مديريةِ المخا وغارةً على مفرق موزع.

أما في لحج فقد شنَّ العدوانُ ثلاثَ غاراتٍ شمالَ كهبوب.

وفي محافظةِ صنعاءَ شنَّ العدوانُ غارتينِ على منطقةِ بني بشير في مديريةِ همدان.

وفي صعدة، شن طيران العدوان السعودي الأمريكي غارة على جبل الثعبان بمديرية باقم.

وفي غضون ذلك استهدفت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية، الثلاثاء، تجمعات لمنافقي العدوان في مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف.

وأفاد مصدر عسكري أن الجيش واللجان الشعبية استهدفوا بقصف صاروخي مركز تجمعات لمنافقي العدوان في مينة الحزم عاصمة المحافظة، وحققوا إصابات مباشرة.

يذكر أن 8 من منافقي العدوان لقوا مصارعهم الاثنين، في مناطق متفرقة من مديرية المتون بالجوف.

هذا ولقي أعداد كبيرة من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصارعهم وجرح آخرون، أمس الثلاثاء، في كسر زحوف لهم على عدد من أحياء مدينة تعز وضواحيها.

وأفاد مصدر عسكري لـ" المسيرة نت" بأن وحدات الجيش واللجان تمكنت من إفشال زحوف لمرتزقة العدوان، مؤكدا مصرع وإصابة أعداد كبيرة منهم.

وأوضح المصدر أن الزحوف الفاشلة تركزت على تبة هائل والبنك والقصر الجمهوري وشارع الأربعين وكلابة بالمدينة، وغرب الدفاع الجوي وتبتي السوداء والمحضار بالضباب.

وكان قد لقي أربعة من مرتزقة العدوان، الاثنين، مصارعهم في منطقة الدفاع الجوي بمحافظة تعز. كما قتل وجرح آخرون إثر استهداف الجيش واللجان لتجمعاتهم جنوب المخا بتعز بصواريخ الكاتيوشا.