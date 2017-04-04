دعا وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرو الثلاثاء، إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن بعد ما يشتبه بأنه هجوم بالغاز في محافظة إدلب الواقعة تحت سيطرة المعارضة السورية.

وأضاف في بيان "وقع هجوم كيمياوي جديد وخطير الثلاثاء في محافظة إدلب" و" في ظل هذه التصرفات الخطيرة التي تهدد الأمن الدولي أدعو الجميع إلى عدم التملص من مسؤولياتهم. ومع وضع هذا الأمر في الاعتبار أطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن".

وفي السياق نفت وزارة الدفاع الروسية المزاعم التي نشرتها وسائل إعلام عن توجيه ضربات جوية روسية على بلدة خان شيخون في ريف إدلب.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء إيغور كوناشينكوف في بيان نشره موقع روسيا اليوم أمس الثلاثاء: “تنفي وزارة الدفاع الروسية نفيا قاطعا نبأ مختلقا جديدا وزعته وكالة رويترز حول قصف روسي على بلدة خان شيخون”.

وأضاف المسؤول العسكري الروسي: إن “قيام وكالة رويترز باتهام طائرات روسية أو سورية بتنفيذ غارات على خان شيخون يثير أسفا عميقا لفقدان الوكالة لسمعتها كمصدر أنباء موضوعية”.

سياسياً أعلن رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشوف، أن اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي “ستشكل مجموعة عمل حول سورية”.

وقال كوساتشوف، في تعليق نشره على حسابه على موقع فيسبوك أمس الثلاثاء، إن “الجلسة الـ136 للاتحاد البرلماني الدولي التي عقدت قبل يومين في العاصمة البنغلادشية داكا تبنت قرارا مهما بتأييد الاقتراح الروسي لتشكيل مجموعة عمل حول سورية تابعة للجنة التنفيذية لهذا الاتحاد”.

وأضاف البرلماني الروسي: إنه صدر بيان خاص حول هذا الموضوع يؤكد دعم الحل السياسي للأزمة في سورية بما في ذلك نشاط المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية ستافان دي ميستورا ومحادثات جنيف وكذلك جهود مجموعة العمل المشتركة بشأن حل الأزمة في سورية للإسهام في وقف الأعمال القتالية والمحادثات في أستانا.

وأوضح كوساتشوف أنه “تدخل في قوام المهمات المنوطة بمجموعة العمل دراسة التدابير العملية الواجب اتخاذها من قبل البرلمانات العالمية للسير قدما بحل سياسي شفاف وشامل في سورية وكذلك لدعم الجهود العالمية الفعالة في مجال مكافحة الإرهاب الدولي في المنطقة” لافتا إلى أن مجموعة العمل ستتمتع بامكانية العمل في ساحات المحادثات حول سورية وبزيارة أماكن الأحداث على الأرض في سورية نفسها ويدخل في قوامها ممثلو اللجنة التنفيذية حيث ابدت الرغبة في ذلك كل من روسيا وفرنسا وهولندا وإيران وناميبيا وأيضا ممثلو المجموعات الدولية.

وأشار كوساتشوف إلى أن اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي دعت البرلمانيين السوريين وممثلي ما يسمى “المعارضة” للانخراط في نشاط مجموعة العمل مؤكدا استعداد روسيا لتبادل الخبرات التي يحملها برلمانيوها من خلال زياراتهم مع البرلمانيين الاوروبيين إلى كل من دمشق وحلب وتدمر مع الاتحاد البرلماني الدولي.

وكان الاتحاد البرلماني الدولي صدق في دورته الـ 136 قبل يومين على مشروع قرار قدمته روسيا حول “دور البرلمان في منع التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة”.

وتؤكد الوثيقة مسؤولية البرلمانات في مسألة تعزيز الديمقراطية وضمان حقوق الإنسان ودعم الحوار في سبيل حل الخلافات الداخلية وعدم جواز الإطاحة بالقوة بالحكومات المنتخبة ديمقراطيا وعلى حق الشعب في تقرير مستقبله السياسي مع الأخذ بالاعتبار الخصائص الإثنية والدينية والثقافية والتاريخية وغيرها للدولة المعنية.

ميدانياً أوقعت وحدات من الجيش السوري 50 قتيلا ومصابا بين صفوف تنظيم داعش خلال عملياتها على تجمعاتهم ومحاور تحركاتهم في دير الزور ومحيطها.

ونقلت وكالة “سانا” أن وحدات من الجيش قصفت بضربات مركزة صباح الثلاثاء تجمعات لتنظيم داعش في منطقة المقابر وحيي الجبيلية والرشدية ومحيط الفوج 137 وشرق المطار ومحطة الكهرباء في دير الزور ومحيطها.

وبين المصدر أن الضربات “أسفرت عن القضاء على 28 إرهابيا من التنظيم التكفيري واصابة 22 آخرين وتدمير قاعدة صواريخ مضادة للدروع وسيارة مركب عليها رشاش”.

واشتبكت وحدة من الجيش الاثنين مع مجموعة من إرهابيي داعش تسللت من محور الرشدية باتجاه إحدى النقاط العسكرية المدافعة عن الأحياء الآمنة في المدينة وانتهت الاشتباكات بإيقاع أفراد المجموعة المتسللة بين قتيل ومصاب وتدمير ما بحوزتهم من أسلحة وذخيرة.

هذا ولا تزال الاشتباكات بين الجيش السوري والمجموعات المسلحة قائمة في حي جوبر الدمشقي، حيث استهدف سلاح الجو السوري معاقل المسلحين في جوبر وأطراف عربين وزملكا، ودمّر أحد مقراتهم وقضى على من كان فيه.

أما المجموعات المسلحة، فتتآكلها الخلافات والتناحر الداخلي، فقد قَتل تنظيم "داعش" أحد مسلحي ما يسمى بـ"جيش الإسلام" عند أطراف مخيم اليرموك في ريف دمشق الجنوبي إثر اشتباكات اندلعت بين الطرفين.

وفي القلمون الشرقي، أعلنت تنسيقيات المسلّحين عن سيطرة "لواء شهداء القريتين - الجيش الحر" على "كتيبة الرادار" و"الكتيبة المهجورة" القريبة من منطقة "السبع بيار" في البادية السورية، بعد اشتباكات مع تنظيم "داعش".

وفي ريف دير الزور الشرقي، كان نصيب تنظيم "داعش" مقتل 3 من مسلحيه في طلقات نارية في الرأس مباشرة، وذلك من قبل مجهولين، عند أطراف بلدة "مراط".

كما لقي 11 مسلحا من تنظيم "داعش" مصرعهم، ودُمّرت آلية لهم مجهزة برشاش "دوشكا" من عيار 12.7 مم خلال تصدّي مسلحي "قوات سوريا الديمقراطية" لهجوم شنّه تنظيم التنظيم الإرهابي يوم الثلاثاء على مواقعهم شمال شرق مطار الطبقة العسكري في ريف الرقة الغربي.

وفي حلب، قُتل وجُرح عددٌ من مسلّحي فصائل "الجيش الحر" و"قوات سوريا الديمقراطية" خلال اشتباكات وقعت بين الطرفين عند قرية "مرعناز" في ريف حلب الشمالي.

وفي غضون ذلك قضت وحدة من الجيش السوري على عدد من متزعمي تنظيم جبهة النصرة الإرهابي خلال العمليات المتواصلة لاجتثاث الإرهاب التكفيري من الريف الشمالي لحمص.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح لـ سانا بأن “وحدة من الجيش نفذت رمايات نارية دقيقة على أوكار إرهابيي “جبهة النصرة” والمجموعات المنضوية تحت زعامته في قرية دير فول شمال شرق مدينة حمص أسفرت عن تدمير مستودع مواد متفجرة وسيارتين مفخختين ومقتل وإصابة عدد من متزعمي التنظيم الإرهابي”.

ودمرت وحدات من الجيش الاثنين مقراً ومستودع ذخيرة لإرهابيي تنظيم جبهة النصرة الإرهابي في قرى دير فول وتلدو وكفرلاها ومنطقة المشجر الجنوبي بالريف الشمالي للمحافظة.

وتنتشر تنظيمات إرهابية في عدد من القرى والبلدات بريف حمص الشمالي وتتخذ من الأهالي دروعا بشرية وتستخدم أقبية بعض الأبنية والمنازل السكنية مستودعات للمواد المتفجرة والأسلحة والذخيرة والمواد الكيميائية التي تحصل عليها بمساعدة الأجهزة الاستخبارية التركية والإسرائيلية والقطرية والسعودية وغيرها من الدول الراعية للإرهاب.