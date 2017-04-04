واشار تركمان في تصريح لمراسل ارنا يوم الثلاثاء، الى تفاصيل زيارته الاخيرة الى جورجيا ومحادثاته مع كبار مسؤولي الشؤون الثقافية والاكاديمية في هذا البلد والتي تطرقت الى توقيع اتفاقية التبادل الثقافي بين البلدين.

واكد رئيس منظمة الثقافة والعلاقات الاسلامية الى وفور المساحات الثقافية المشتركة بين ايران وجورجيا، مؤكدا على ضرورة تنمية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات الثقافية والاكاديمية وذلك نظرا لرغبة تفليس في تطوير التعاون مع طهران.

ولفت تركمان الى اقتراحه خلال اللقاء مع المسؤولين الجورجيين لعقد اجتماعات الحوار الديني الاسلامي - المسيحي (الارثوذكسي) بين طهران وتفليس؛ مبينا ان هذا المقترح لقي ترحيبا من جانب المسؤولين في هذا البلد.



