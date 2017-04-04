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رقم الخبر: 190463 تاريخ النشر: نيسان 04, 2017 الوقت: 19:52 الاقسام: محليات  
تركمان: هناك إرادة راسخة لوضع آفاق مستقبلية للعلاقات الثقافية بين ايران وجورجيا

تركمان: هناك إرادة راسخة لوضع آفاق مستقبلية للعلاقات الثقافية بين ايران وجورجيا

اكد رئيس منظمة الثقافة والعلاقات الاسلامية في ايران ابوذر تركمان، وجود رغبة جادة بين طهران وتفليس لرسم آفاق مستقبلية بشان العلاقات الثقافية وتاكيد البلدين على تطوير مجالات التعامل الثقافي والفني المشترك.

واشار تركمان في تصريح لمراسل ارنا يوم الثلاثاء، الى تفاصيل زيارته الاخيرة الى جورجيا ومحادثاته مع كبار مسؤولي الشؤون الثقافية والاكاديمية في هذا البلد والتي تطرقت الى توقيع اتفاقية التبادل الثقافي بين البلدين.
واكد رئيس منظمة الثقافة والعلاقات الاسلامية الى وفور المساحات الثقافية المشتركة بين ايران وجورجيا، مؤكدا على ضرورة تنمية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات الثقافية والاكاديمية وذلك نظرا لرغبة تفليس في تطوير التعاون مع طهران.
ولفت تركمان الى اقتراحه خلال اللقاء مع المسؤولين الجورجيين لعقد اجتماعات الحوار الديني الاسلامي - المسيحي (الارثوذكسي) بين طهران وتفليس؛ مبينا ان هذا المقترح لقي ترحيبا من جانب المسؤولين في هذا البلد.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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