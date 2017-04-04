وقال ميرزادة، في تصريح ادلى به يوم الثلاثاء لدى لقائه هيئة رئاسة الجامعة بمناسبة بدء العام الايراني الجديد (بدأ في 21 آذار/مارس)، ان حصة الانتاج العلمي للجامعة في البلاد تبلغ 20 بالمائة حاليا ومن المقرر رفعها الى 40 بالمئة وفق الخطة المرسومة لبلوغ هذا الهدف.

واضاف، ان احصاء مؤسسة ESI يفيد ان الجامعة الاسلامية الحرة حازت المرتبة 100 في الانتاج العلمي على الصعيد العالمي فيما وضعت الجامعة خطة لرفع هذه المرتبة في غضون الاعوام الثلاثة المقبلة.

وتابع: انه وفق احدث الاحصاءات فان الجامعة لديها 109 مراكز للتطوير و 18 مدينة تقنية حرة و 1120 شركة معرفية ولجنة تقنية واكثر من الف و 109 منتجات معرفية.

ونوه الى ان 70 بالمائة من هذه النجاحات تحققت خلال الاعوام الثلاثة الماضية.



