وقال سالك ان الاعداء يخططون لاحداث تغييرات في ثقافتنا ومن ثم تدميرها تدريجيا وهذا ماحذر منه قائد الثورة مرات عديدة.

واضاف، ان الاعداء يستخدمون احدث التكنولوجيا ومن بينها شبكات التواصل الاجتماعي من اجل تدمير مجتمعنا الاسلامي ثقافيا حتى يتمكنوا من تحقيق اهدافهم الاخرى على الصعد السياسية والاقتصادية والعسكرية.

ونوه الى ان النظرة الثورية والشعور بالمسؤولية الدينية يحبطان مؤامرات الاعداء المشؤومة لاسيما خلال المرحلة الحساسة الراهنة التي يستخدم فيها الاعداء الادوات الثقافية والاعلامية بهدف حرف الثقافة الاسلامية في ايران وتدميرها.



