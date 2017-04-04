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رقم الخبر: 190461 تاريخ النشر: نيسان 04, 2017 الوقت: 19:39 الاقسام: محليات  
مسؤول برلماني يحذر من مخططات الاعداء الرامية لتدمير الثقافة الاسلامية

مسؤول برلماني يحذر من مخططات الاعداء الرامية لتدمير الثقافة الاسلامية

حذر نائب رئيس اللجنة الثقافية في مجلس الشورى الاسلامي الايراني احمد سالك من مؤامرات الاعداء ومحاولاتهم في الاجواء الافتراضية الرامية الى تدمير ثقافة المجتمع الايراني المسلم.

وقال سالك ان الاعداء يخططون لاحداث تغييرات في ثقافتنا ومن ثم تدميرها تدريجيا وهذا ماحذر منه قائد الثورة مرات عديدة.
واضاف، ان الاعداء يستخدمون احدث التكنولوجيا ومن بينها شبكات التواصل الاجتماعي من اجل تدمير مجتمعنا الاسلامي ثقافيا حتى يتمكنوا من تحقيق اهدافهم الاخرى على الصعد السياسية والاقتصادية والعسكرية.
ونوه الى ان النظرة الثورية والشعور بالمسؤولية الدينية يحبطان مؤامرات الاعداء المشؤومة لاسيما خلال المرحلة الحساسة الراهنة التي يستخدم فيها الاعداء الادوات الثقافية والاعلامية بهدف حرف الثقافة الاسلامية في ايران وتدميرها.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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