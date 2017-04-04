واشار جهانغيري، في كلمة القاها لدى استقباله حشدا من الوزراء ومساعديهم ومدراء الاجهزة التنفيذية والبنوك بمناسبة بدء العام الايراني الجديد (بدأ في 21 آذار/مارس)، الى اطلاق قائد الثورة شعار (الاقتصاد المقاوم ، الانتاج والعمل) على العام الجديد، مؤكدا على اعداد جميع المؤسسات والاجهزة المعنية الخطط وبذل الجهود من اجل تحقق هذا الشعار.

ونوه الى الانتخابات المقبلة التي تشمل الرئاسية والبرلمانية والمجالس البلدية المزمع اجراؤها في 19 ايار/ مايو المقبل، مؤكدا ان المشاركة الملحمية تثمر عن الاقتدار والحيوية السياسية للبلاد والثورة الاسلامية.

وشدد على ان الحكومة ستبذل قصارى جهودها لانجاز هذا الحدث المهم بأفضل صورة ممكنة.



