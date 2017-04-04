وقال آية الله جنتي، في كلمة القاها امام حشد من كوادر مجلس صيانة الدستور بمناسبة بدء العام الجديد (الايراني يبدأ في 21 آذار/ مارس)، ان شعارنا هو هيهات منا الذلة اذ نموت ولانرضى بالذل وهذا شعار شباننا ايضا.

واضاف، انه ينبغي العمل وفق المنهج الحسيني والعاشورائي ولو تطلب الامر فاننا نضحي جميعا بانفسنا باختيار طريق الشهادة لكي يبقى الاسلام قائما.

واشار الى اطلاق قائد الثورة شعار (الاقتصاد المقاوم، الانتاج وفرص العمل) على العام الجديد (الايراني يبدأ في 21 آذار/ مارس)، موضحا ان الانتاج وصنع فرص العمل يتطلبان الاستثمارات والتي بدورها تتطلب الامن على هذا الصعيد.

وفي سياق آخر اشار الى الانتخابات، مبينا ان مايريده مجلس صيانة الدستور هو سيادة القانون حيث ان الحكومة وجميع المؤسسات والاجهزة في البلاد وكذلك المرشحين والشعب ينبغي ان يتبعوا القانون.

وأوصى آية الله جنتي جميع ابناء الشعب بانتخاب الأكفأ الذي يتسم بالامانة والمصداقية والاخلاص للفقراء والمستضعفين ولا ماض له في إهدار المال العام. واكد ان من مقتضيات هذا الانتخاب هو تحلي الشعب بالوعي واليقظة.