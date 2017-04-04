اشار وزير الخارجية محمد جواد ظريف لدى استقباله وكيل وزير الخارجية اللاتفي اندريه بيلد كوفيتش الى الفرص المتاحة لتطوير العلاقات بين البلدين، مؤكدا تعزير التعاون الثنائي لاسيما في قطاعي الزراعة والنقل والشحن.

وبحث ظريف مع ضيفه اللاتفي خلال لقائهما مختلف القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

واشار الى وجود طاقات مختلفة بين البلدين لتطوير التعاون الثنائي لاسيما في قطاعات مثل الزراعة والنقل والشحن وقال ان مستوى التعاون بين البلدين يكشف عن امكانية تطوير العلاقات بين الجانبين.

ولفت ظريف الى زيارة بعض المسؤولين اللاتفيين لايران خلال السنوات الاخيرة وقال ان العلاقات مع لاتفيا متنامية في كافة المجالات وان هناك فرصا متميزة متاحة امام البلدين ومن هنا ينبغي تعزيز مجالات التعاون في القطاعات الاخرى سواء الحكومة او الخاصة .

بدوره دعا الضيف اللاتفي الى تطوير التعاون في قطاعات نظير النقل والشحن البري والبحري والجوي بين البلدين وقال ان الشركات اللاتفية تتطلع الى تطوير العلاقات لاسيما في قطاع النقل والشحن البري في ممر "شمال جنوب" حيث تقع ايران على هذا الممر.

واشار الى زيارات عدد ملحوظ من المسؤولين واعضاء المفوضيات الاوروبية الى ايران وقال ان زيارة مسؤولي الاتحاد الاوروبي لايران تكشف ان ايران لديها طاقات كثيرة للتعاون مع اوروبا .

من جانبه قال مساعد وزير الخارجية لشؤون اوروبا وامريكا مجيد تخت روانجي، ان ايران ونظرا لامكانياتها الواسعة، تحرص على التعاون مع دول الاتحاد الاوروبي، و ان خطة العمل المشترك الشاملة، وفرت الاجواء المناسبة بهذا الشان.

وخلال لقائه وكيل الخارجية الليتواني اندريه بيلدغوفيتش، اعلن تخت روانجي يوم الثلاثاء، استعداد ايران لتطوير التعاون السياسي والثقافي والاقتصادي مع ليتوانيا، وأكد ان ايران ترحب بتطوير التعاون مع ليتوانيا على جميع الاصعدة.

من جانبه أكد وكيل وزارة الخارجية الليتواني، عزم بلاده لتنمية العلاقات مع ايران سيما في مجالات النقل والطاقة وتقنية المعلومات والزراعة والصناعات الغذائية وحماية الغابات والسياحة والثروة السمكية .



