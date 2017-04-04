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رقم الخبر: 190455 تاريخ النشر: نيسان 04, 2017 الوقت: 18:53 الاقسام: محليات  
المركزي الفرنسي يلغي القيود المفروضة على بنك صادرات الايراني

المركزي الفرنسي يلغي القيود المفروضة على بنك صادرات الايراني

قرر البنك المركزي الفرنسي الغاء القيود المفروضة على فرع بنك صادرات الايراني في باريس وبطبيعة الحال سيُتاح لهذا البنك القيام بإجراءاته المصرفية بشكل اعتيادي.

وفي رسالة بعث بها الى فرع بنك صادرات في باريس، أعلن البنك المركزي الفرنسي بشكل رسمي عن إلغائه القيود المفروضة على البنك الايراني وذلك في سياق تنفيذ الاتفاق النووي وخطة العمل المشترك.
واعلن الاتحاد الاوروبي في وقت سابق شطب اسم بنك صادرات الايراني وبنك صادرات (بي ال سي) البريطاني من قائمة الحظر الاوروبي؛ في خطوة يرى المراقبون بأنها تبشّر بنتائج ايجابية ومفيدة لبنك صادرات والاقتصاد الايراني بشكل عام؛ وخاصة في مجال المفاوضات ذات الصلة بتمويل المشاريع الاقتصادية والتعامل المالي الدولي وتحقيق مزيد من الارباح وتعزيز الخدمات في مجال العملة الصعبة لدى بنك صادرات.



 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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