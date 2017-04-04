أفادت احدى وسائل الاعلام الباكستانية نقلا عن مصادر مقربة من قائد الجيش الباكستاني، ان الجنرال (قمر جاويد باجوا) قائد الجيش الباكستاني، سيزور ايران خلال الايام القليلة القادمة بهدف تقديم التوضيحات الى المسؤولين الايرانيين بخصوص (التحالف العسكري).

وقد ورد هذا الخبر الثلاثاء، على موقع وصحيفة (اكسبرس تريبيون) الصادرة باللغة الانجليزية، ولم يؤكده أو ينفيه أي من المسؤولين أو السلطات الرسمية في الحكومة أو الجيش الباكستاني حتى لحظة بثه.

ونشرت الصحيفة التصريحات الاخيرة لسفير الجمهورية الاسلامية الايرانية، عن ان طهران لديها ملاحظات حول منح شهادة عدم الاعتراض لرئيس الأركان العامة السابق للجيش الجنرال (رحيل شريف) لقيادة التحالف العسكري، وكتبت: هذه المرة الأولى التي تعلن ايران وبشكل واضح عدم ارتياحها لقرار باكستان باعطاء الترخيص للجنرال رحيل شريف لقيادة التحالف العسكري.

في سياق آخر أعلنت وكيلة وزارة الخارجية الباكستانية (تهمينه جنجوعه)، الثلاثاء، ان بلادها تسعى الى خفض حدة التوتر السائد في العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والسعودية.

وفي اجتماع لاعضاء لجنة السياسة الخارجية في المجلس الوطني الباكستاني وردا على اسئلة لاعضاء المجلس الوطني حول علاقات ايران وباكستان، اوضحت جنجوعه ان باكستان وايران ترتبطان بعلاقات وثيقة واخوية وودية ولايوجد أي اختلاف على حدود البلدين.

وفي اشارتها الى قرار الحكومة الباكستانية بمنح شهادة عدم الاعتراض لرئيس الأركان العامة السابق للجيش الجنرال (رحيل شريف) لقيادة التحالف العسكري فيما يسمى بمحاربة الارهاب في المنطقة، اوضحت بان أي ضابط في الجيش الباكستاني، حر في تولي أي مسؤولية أو عمل بعد حصوله على التقاعد.

ونفت المسؤولة بالحكومة الباكستانية، أي تغيير في سياسات باكستان تجاه ايران والسعودية وموضوع اليمن وقالت: ان اسلام آباد تسعى للمساعدة بإزالة التوتر السائد بين طهران والرياض.

واشارت وكيلة وزارة الخارجية الباكستانية الى العلاقات التجارية بين ايران وباكستان، وقالت: ان التبادل التجاري بين البلدين ازداد بعد إلغاء الحظر عن طهران.

























