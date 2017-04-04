بغداد/نافع الكعبي - تصاعدت أزمة محافظة كركوك، الغنية بالنفط، عقب اتخاذ محافظها عن التحالف الكردستاني، نجم الدين كريم، قرارا برفع علم كردستان على مبانيها، ليصوت البرلمان العراقي على إنزال العلم، الأمر الذي رفض تطبيقه الكرد، وتمسّكوا برفع علمهم، لتتصاعد الأزمة للتصويت على إجراء استفتاء لتحديد مصير المحافظة، في حين نفت قوى تركمانية أنباء عن رغبتها بالانضمام إلى إقليم كردستان، في حال أعلن الأكراد انفصالهم عن العراق، مؤكدة أن التركمان يرفضون تقسيم العراق، الأمر الذي دعا رئيس الجبهة التركمانية أرشد الصالحي، الى تدويل أزمة المحافظة وإجراء مباحثات في أنقرة وطهران مع مسؤولين إيرانيين وأتراك، داعياً التركمان الى (الهدوء وعدم الانفعال) بعد الغاء مادة خاصة بانتخابات المحافظة، في ظل رفض تركي لإجراء إستفتاء حول إستقلال إقليم كردستان العراق، واعلان طهران ان رفع أي علم غير العلم العراقي في كركوك خطوة تتعارض مع الدستور ومدعاة لإثارة التوتر فيما عدّ التحالف الوطني أن رفع علم كردستان في كركوك مخالف لـ (مستلزمات اللحمة الوطنية)، داعياً الى التعايش السلمي بين أبناء المحافظة.

وصوّت مجلس محافظة كركوك، الثلاثاء، على قرار إجراء الاستفتاء على ضم المحافظة لإقليم كردستان، وسط مقاطعة أعضائه من العرب والتركمان، الأمر الذي ينذر بأزمة خطيرة.

وقال مسؤول في مجلس المحافظة، في تصريح صحافي: إن المجلس عقد صباح اليوم (الثلاثاء) جلسته، بمقاطعة الأعضاء العرب والتركمان، مبينا أنّ الأعضاء الحاضرين من الكرد صوتوا على رفض قرار البرلمان العراقي بإنزال علم كردستان من مباني المحافظة.

وأضاف: إن المجلس واصل جدول أعماله، والذي تضمن عرض قرار إجراء الاستفتاء على ضم المحافظة إلى إقليم كردستان، وإلزام الحكومة بتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي، مبينا أنّ الحضور صوتوا بالأغلبية على هذا القرار.

ويعدّ قرار مجلس المحافظة الأخطر من نوعه على مستقبل كركوك ذات المكونات المختلفة، ما قد يخلق أزمة سياسية يصعب تداركها، في ظل أزمات أمنية وسياسية تعانيها البلاد.

من جهته، دعا النائب عن التحالف الوطني، صادق اللبان، رئيس الحكومة، حيدر العبادي، إلى إقالة محافظ كركوك نجم الدين كريم.

وقال اللبان، في تصريح صحافي: إن محافظ كركوك يخرق الدستور العراقي بقراراته، مؤكدا أنّ هذا القرار الذي اتخذه مجلس كركوك سيؤدي إلى خلافات حقيقية تضرب النسيج الوطني والتعايش السلمي بين مكونات كركوك، وتؤثّر بشكل سلبي على العملية السياسية، مؤكدا أنّ العراق يحتاج اليوم إلى الالتزام بالهدوء وحفظ الأمن العام، والتماسك، وليس خلق الأزمات وإثارة الفتن داخل المجتمع.

ويتهم عرب وتركمان كركوك، الكرد بإجراء تغيير ديموغرافي بالمحافظة، ليصبح الكرد الأكثر عددا من بقية المكونات الأخرى فيها، ما يمنحهم ضمان الحصول على الأصوات الكافية في استفتاء ضم المحافظة لكردستان.

ويحذر مراقبون من تداعيات هذه الأزمة على وحدة البلاد واستقرارها، مطالبين بـ (تغليب لغة الحوار وعدم اللجوء إلى أسلوب ليّ الأذرع، واستغلال الظرف الأمني والسياسي العصيب الذي تمرّ به البلاد).

ولبيان موقف القوى السياسية التركمانية، قال النائب التركماني أرشد الصالحي الذي أكد أن تركمان العراق أعلنوا دائما عن موقفهم وهو رفض تقسيم العراق تحت أي مسمى، لأن البلد لا يتحمل التقسيم بسبب ظروفه الحالية والخلافات الكبيرة بين المحافظات مما سيزيد مشاكله تعقيدا.

وتعليقا على الأنباء عن دعوات لتقسيم العراق، أكد الصالحي، وهو رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب الاتحادي، أن التركمان يفضلون دائما أن يتبعوا إلى العاصمة العراقية بغداد، مشيرا إلى أنهم يأملون أن لا يكون هناك تشنج في العلاقة بين بغداد وأربيل، وأن لا تكون محافظة كركوك صفقة بينهما.

* التركمان يُدوّلون أزمة محافظتهم

وفي السياق، أعلن رئيس الجبهة التركمانية أرشد الصالحي، أنه أجرى مباحثات في أنقرة مع رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم بشأن أزمة المحافظة، مشيرا الى أن وفدا تركمانيا آخر توجه الى إيران لبحث الموضوع ذاته مع المسؤولين في طهران.

* الصالحي يدعو التركمان الى (الهدوء)

وشدد الصالحي على ضرورة عدم إثارة الفتنة القومية في وقت نحتاج فيه الى التلاحم الوطني لمحاربة داعش في الموصل والحويجة، داعيا محافظ كركوك نجم الدين كريم الى التخلي عن استفزاز التركمان وإبعاد الصراع على كركوك عن مشاكل الإقليم الداخلية.

ودعا الصالحي، القيادة الكردستانية الى تغليب لغة الحوار بدلا من القرارات الفردية، مؤكدا أن التركمان لن يتخلون عن هوية كركوك العراقية بخصوصيتها التركمانية.

* تركيا ترفض استقلال إقليم كردستان العراق

من جانبه، اعتبر رئيس الحكومة التركية بن علي يلدريم، أنّ التصريحات الداعية الى إجراء استفتاء حول استقلال إقليم كردستان العراق (غير مقبولة)، فيما طالب (تركمان العراق) بالوقوف صفاً واحداً في وجه التحديات التي تواجههم.

وقال يلدريم في بيان صدر عقب استقباله رئيس الجبهة التركمانية العراقية أرشد صالحي، في العاصمة أنقرة، واطلعت عليه وسائل إعلام، إنّ الجانبين تناولا خلال لقائهما آخر المستجدات في عموم العراق، ومحافظة كركوك على وجه الخصوص.

واشار رئيس الوزراء التركي إلى أن تصريحات مسؤولي الإقليم الكردي في العراق بخصوص إجراء استفتاء حول استقلال الإقليم غير مقبولة.

* وفد كردي في بغداد للتباحث بشأن الاستفتاء

الى ذلك، كشفت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني بيروان خيلاني، أن وفداً كردياً مكوناً من حزبي الديقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني سيزور بغداد الأربعاء (اليوم) للتباحث بشأن قضية الاستفتاء.

وقالت خيلاني في حديث للسومرية نيوز: إن تقرير المصير حق كفلته جميع التشريعات السماوية والوضعية ومعمول به في جميع دول العالم.

* العبادي يبحث مع كبير مستشاري ترامب الحرب ضد داعش

بحث رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مع وفد أميركي يضم صهر ترامب وقائد القوات المشتركة الاميركية تدريب وتسليح القوات العراقية ومشكلة النازحين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده العبادي في بغداد، الاثنين مع رئيس هيئة الاركان الاميركية المشتركة الجنرال جوزيف دنفور والوفد المرافق له الذي ضم كلاً من الجنرال ستيفن تاونزند قائد قوات التحالف الدولي في العراق وسوريا وجيراد كوشنر المستشار الاقدم للرئيس الاميركي دونالد ترامب (صهره) وتوم بوسرت مساعد الرئيس الاميركي لشؤون الامن الوطني ومكافحة الارهاب ودوغلاس سليمان السفير الاميركي لدى العراق.

وجرى خلال الاجتماع بحث سير معركة الموصل ودعم التحالف الدولي للعراق وتدريب وتسليح القوات العراقية، اضافة الى ملف النازحين، حيث اكد الوفد الاميركي دعمه للحكومة العراقية في حربها ضد الارهاب مبديًا اعجابه بتطور القدرات القتالية للقوات العراقية، وهي تحقق الانتصارات على داعش، كما قال بيان صحافي للمكتب الاعلامي لرئاسة الحكومة العراقية مساء الاثنين، واطلعت على نصه وسائل إعلام.

* استهداف تجمع لداعش ومقتل قياديين بالموصل

ميدانياً، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، ان طيران التحالف استهدف تجمعا لـ (داعش) ب‍الموصل وقتل عددا من قياداته، مبينة ان من بينهم مسؤول كتيبة الاسلام محمد البجاري والمسؤول العسكري للتنظيم قيدار العقراوي.

وقالت المديرية في بيان: إن طيران التحالف الدولي وجه ضربات لمواقع عصابات داعش الارهابية في منطقة حي التنك بالجانب الايمن من الموصل وقتل عدد من قياداته، مبينة ان ذلك جاء بناءاً على معلومات دقيقة.

* مقتل قيادي في (داعش) في الجانب الأيسر للشرقاط

وعلى صعيد متصل، أفاد مصدر محلي في محافظة صلاح الدين، بأن قياديا في تنظيم (داعش) قتل بنيران مجهولين قرب إحدى قرى الجانب الأيسر من قضاء الشرقاط شمالي المحافظة.

وقال المصدر في حديث صحافي: إن مسؤول اعلام ولاية صلاح الدين الجديد في تنظيم داعش والمدعو ابو كريم، قتل بنيران مجهولين في كمين قرب احدى قرى الجانب الأيسر لقضاء الشرقاط شمالي صلاح الدين.

* الاسدي: 70% من مقاتلي داعش بأيمن الموصل عراقيون

كشف المتحدث الرسمي باسم هيئة الحشد الشعبي احمد الاسدي، الثلاثاء، عن اعداد مقاتلي تنظيم (داعش) في ولايتي نينوى والجزيرة، مشيرا الى ان مانسبته 70% من مقاتلي التنظيم بالساحل الايمن من الموصل هم من العراقيين.

وقال الاسدي في حديث للسومرية نيوز: إن الارقام التي تحدث بها المسؤولون الامريكيون، عن وجود مايقرب من الف مقاتل لتنظيم داعش الارهابي، هي ارقام تختص بالساحل الايمن من الموصل فقط، مبينا ان ماتبقى من الساحل الايمن لا يتجاوز نسبته الـ 30%، بالتالي فان عدد المقاتلين لايتجاوز ألف مقاتل وهم محاصرين في تلك المنطقة.

واضاف الاسدي: إن اولئك الارهابيين رغم تضاؤل عددهم، مازالوا يحتجزون مابين 200-300 الف مدني من ابناء المدينة، مشيرا الى ان ذلك يجعل المعركة صعبة والتحديات لم تنتهي لان سلامة المدنيين هو الهدف الأهم لكل مقاتل يشارك بمعارك تحرير المدينة.

وتابع الاسدي ان عدد مقاتلي داعش في ولاية نينوى التي تشمل تلعفر والمحلبية والساحل الايمن من الموصل يصل الى 2000 مقاتل اما في ولاية الجزيرة فالعدد يتجاوز الـ 3 الاف مقاتل، لافتا الى ان اغلب المقاتلين في الساحل الايمن من الموصل وبنسبة 70% هم من العراقيين، اما النسبة المتبقية فهي من المقاتلين الاجانب والعرب.

واكد الاسدي ان مقاتلي داعش من العراقيين من عتاة المجرمين والارهابيين، لافتا الى اننا لا نعتقد ان هنالك أي خط رجعة لهم، ودليلنا هو استمرارهم باحتجاز المدنيين وتفجير المنازل عليهم.

* إنطلاق عملية تطهير مناطق غربي الانبار من جيوب لـداعش

أعلن قائد الفرقة السابعة بالجيش اللواء الركن نومان عبد الزوبعي، الثلاثاء، عن انطلاق عملية تطهير منطقتين بمشاركة الجيش والعشائر غربي محافظة الأنبار.

وقال الزوبعي في حديث للسومرية نيوز: إن قطعات الجيش بالفرقة السابعة وعمليات الجزيرة وبمشاركة مقاتلي العشائر وبدعم من طيران التحالف الدولي والقوة الجوية بدأوا، اليوم (الثلاثاء)، عملية تطهير منطقتي المدهم وام الوز جنوب غرب مدينة عنه، ( 210كم غرب الرمادي).

* شهداء وجرحى بتفجير انتحاري شمالي بابل

أعلنت وزارة الداخلية، عن (استشهاد) أحد عناصر فوج أبناء العراق الرابع بعدما احتضن انتحارياً حاول استهداف مجلس عزاء في ناحية الاسكندرية شمالي محافظة بابل.

وكان مصدر أمني في بابل، أفاد الاثنين، بأن عدداً من الأشخاص سقطوا بين شهيد وجريح بتفجير انتحاري شمالي المحافظة.

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز: إن انتحارياً يرتدي حزاماً ناسفاً استهدف، مجلس عزاء شمالي بابل، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الأشخاص.









