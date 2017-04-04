* روسيا تؤكد إلتزامها بتوجهها الثابت في مكافحة الارهاب وبأنه لا توجد دولة محميّة منه * مجلس الامن ودول عديدة تدين.. وترامب يعلن دعمه لبوتين بعد الإعتداء * الانتحاري من آسيا الوسطى.. وتكفيريون يقتلون شرطيين روسيين في استراخان * الاعلام الروسي يرى في اعتداء سان بطرسبرغ انتقاما من قبل داعش على انتصارات روسيا في سوريا

لاقى التفجير الارهابي الذي استهدف مترو مدينة بطرسبورغ الروسية إدانات دولية وردود فعل غاضبة واسعة، ففي ايران بعث الرئيس روحاني برقية تعزية الى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، منددا بشدة بالتفجير الارهابي واعلن باسمه ونيابة عن الشعب الايراني عن خالص المواساة والتضامن مع بوتين والشعب الروسي وذوي الضحايا في هذا الحادث المروع؛ متمنيا لهم بالصبر والسلوان.

وفي جانب من برقيته الى الرئيس الروسي، اكد روحاني بالقول: كما اشرت في محادثاتي مع جنابكم بموسكو، ان اجتثاث جذور الارهاب بكافة انواعه ومن دون الالتفات الى دوافعه، يستدعي جهودا جماعية من قبل المجتمع الدولي فضلا عن تعاون البلدان كافة، بما يحقق التصدي للاصول الفكرية والجهات المساندة للجماعات الاجرامية، مردفا؛ وفي هذا الاطار ارى من الضروري ان اعلن استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية لتقديم كافة انواع التعاون مع الحكومة الروسية في هذا الخصوص.

من جانبه ادان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية وبشدة هذا التفجير الارهابي واعرب عن تعاطفه مع روسیا حكومة وشعبا ومع ذوي ضحایا هذا الحادث المؤسف.

وأعلن بهرام قاسمي بان زعزعة الامن وقتل الابریاء یعتبران العمل الاكثر دناءة لتحقیق مآرب سیاسیة وهو أمر مدان ومرفوض مهما كانت الاهداف والدوافع الكامنة وراءه.

واضاف: نذكّر من جدید بضرورة بذل جهد دولي مشترك للتصدي الجاد للارهاب بعیدا عن دوافعه ونعتقد بأن لا سبیل لاقتلاع جذور هذه الجرائم الخبیثة والوحشیة سوى بعقد جمیع الدول والمنظمات الدولیة عزمها وارادتها الجادة على ذلك أو الاجماع الدولي بعبارة أخرى.

كما أدان سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في روسيا، مهدي سنائي، أي عملية ارهابية بما فيها تفجير مترو سان بطرسبورغ، الاثنين.

وفي تعليق له على العملية الارهابية في سان بطرسبورغ، كتب السفير سنائي على التليغرام: التفجير الذي وقع الاثنين في العاصمة الشمالية لروسيا اثار حالة من الدهشة والحيرة في روسيا.

واضاف: الشعب الروسي لم يتعرض ومنذ نحو 15 عاما الى التهديد أو عمليات التفجير، وان الأمن والهدوء هو الوجه السائد في هذا البلد.

كذلك أدان مجلس الأمن الدولي بشدة (الاعتداء الإرهابي الهمجي) الذي استهدف عصر الاثنين مترو الأنفاق في سان بطرسبورغ الروسية.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية دعا المجلس في بيان صدر بإجماع أعضائه الـ15 إلى محاكمة المسؤولين عن هذا التفجير الذي قالت موسكو إنه يحمل كل سمات الاعتداء.

الى ذلك أكد الرئيس الاميركي دونالد ترامب لنظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي (دعمه الكامل) لموسكو اثر التفجير الارهابي في مترو الأنفاق في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.

وقالت الرئاسة الاميركية في بيان ان ترامب دان خلال المكالمة الهاتفية الاعتداء وقدم تعازيه لبوتين، مشيرا الى ان الرئيسين اتفقا على وجوب هزيمة الارهاب بشكل نهائي وسريع.

وأضاف البيان: إن الرئيس ترامب قدم دعم الحكومة الاميركية الكامل للرد الذي ستقوم به موسكو على الاعتداء الدموي في مترو سان بطرسبورغ (وستساعد) في ملاحقة المسؤولين عنه امام القضاء.

وكان ترامب ندد في وقت سابق بالتفجير واصفا اياه بانه (أمر مروع)، في حين قال الكرملين ان التفجير يحمل كل سمات الاعتداء. كما أدانت العديد من دول العالم الانفجار.

وقد أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، ديميتري بيسكوف، الثلاثاء، ثبات موقف بلاده في توجهها لمكافحة الإرهاب، مؤكدًا أن روسيا تقف في الجبهة الأمامية في مكافحة الإرهاب الدولي.

وأضاف بيسكوف: يعرف الجميع جيدا أنه للأسف، لا توجد دولة في العالم محمية من ظاهرة الإرهاب، لكن هذا لا يعني مطلقا أن أحدا ما سيخفف من مكافحته لهذا الشر القبيح، والذي علينا للأسف مواجهته.

وأفاد مراسل قناة العالم، ان سلطات مدينة سان بطرسبورغ اعلنت الحداد لمدة 3 ايام على ارواح ضحايا تفجير مترو الانفاق.

واضاف: إن السلطات شددت إجراءات الامن حول كافة المرافق الحيوية من مترو ومطارات وغيرها، فيما اجتمع الرئيس بوتين بمسؤولي الاجهزة الامنية والعسكرية، ويتابع مباشرة تطورات الحادث وتقرير الاجهزة الامنية والاستخباراتية المختلفة بشأنه.

واكدت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في روسيا رسميا إبطال مفعول عبوة ناسفة ثانية تم العثور عليها في إحدى محطات مترو أنفاق سان بطرسبورغ.

وكانت وسائل إعلام قد نقلت عن مصادر أمنية نبأ العثور على عبوة ناسفة في محطة (بلوشاد فوستانيا)، بعد مرور فترة وجيزة على وقوع التفجير في قطار بين محطتي (تيخنولوغيتشيسكي إينستيتوت) و(سينايا بلوشاد).

وجاء في بيان صدر عن اللجنة أنه تم إبطال مفعول عبوة يدوية الصنع تم العثور عليها في محطة (بلوشاد فوستانيا) في الوقت المناسب، وأن الأجهزة الأمنية والمختصة تواصل إجراءاتها المكثفة للكشف عن تهديدات إرهابية محتملة وإزالتها.

وأعلنت أجهزة الأمن في قرغيزستان أن منفذ الاعتداء الذي أوقع 14 قتيلا و45 جريحاً في مترو الانفاق في سان بطرسبورغ هو انتحاري من مواطنيها يدعى اكبريون جليلوف، ويبلغ من العمر 23 عاما.

وأعلن وزير الطوارئ الروسي فلاديمير بوتشكوف، عن حصول كل متضرر من انفجار مترو سان بطرسبورغ على المساعدات المطلوبة بحجمها الكامل، مؤكداً ان هذه هي مهمة الحكومة وأولويتها القصوى. كما أعلن عن وجود اجانب بين قتلى التفجير.

الى ذلك أعلن محافظ مقاطعة أستراخان جنوبي روسيا، ألكسندر جيلكين، أن مجموعة وهابية متطرفة تقف وراء جريمة مقتل شرطيين اثنين في المقاطعة وقعت بعد مرور ساعات على التفجير في مترو مدينة بطرسبورغ.

هذا ورأت الصحافة الروسية الثلاثاء في الاعتداء الذي استهدف مترو سان بطرسبرغ عملا انتقاميا من جماعة داعش الارهابية ردا على تدخل الجيش الروسي في سوريا.

ورأى المحلل اليكسي موخين في صحيفة (نيزافيسيمايا غازيتا)، أن الانفجار في العاصمة الامبراطورية السابقة بشمال غرب روسيا هو رد داعش على انتصارات القوات الروسية في سوريا (...) ويهدف إلى الحد من نشاطات روسيا في الخارج.

وتابع الخبير: إن الإرهابيين يحاولون تغيير الرأي العام حيال الحملة في سوريا.

ولم تتبن جماعة داعش الاعتداء الذي أوقع 14 قتيلا، فيما أعلنت أجهزة الأمن في قرغيزستان أن منفذه هو (انتحاري) من مواطنيها.

وذكرت صحيفة (إزفستيا) استنادا إلى مصادر أن مدبري الهجوم الإرهابي ومنفذيه ينتمون إلى خلية نائمة من الإرهابيين (من داعش)، معروفة منذ وقت طويل في أوروبا.

وتابعت الصحيفة: إن ردود الفعل على هذا العمل الإرهابي في العالم تبعث الأمل بأن التحالف المعادي للإرهاب الذي يدعو إليه (الرئيس) فلاديمير بوتين سيتشكل أخيرا.



