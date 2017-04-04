قال المتحدث باسم الحكومة، محمد باقر نوبخت: إن السعودية قبلت شروط ايران في مشاركة الحجاج الايرانيين بمراسم الحج خلال العام الجاري.

واوضح نوبخت، في تصريح ادلى به للصحفيين، الثلاثاء، ان الحكومة السعودية استجابت لمطالب الجمهورية الاسلامية الايرانية حول مشاركة حجاجها في مراسم الحج للعام الجاري من اجل الحفاظ على حرمة الحجاج وكرامتهم خلال رحلة الحج المعنوية.

وأعلن نوبخت، تحقيق نسبة 96 بالمئة من الايرادات المستهدفة بموازنة السنة المالية المنتهية 20 مارس/آذار 2017.

واوضح: أنه تم استيفاء مبلغ 2820 تريليون ريال (الدولار= 3240 ريالاً) من اصل 2940 تريليون ريال، الايرادات المستهدفة بالموازنة العامة.

وقال: انه تم تحصيل مبلغ 1480 تريليون ريال من الايرادات والتي شملت النفط والعوائد الضريبية والرسوم الجمركية.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة: إن المورد الثاني للإيرادات شمل طرح الاصول الرأسمالية وبشكل اساسي مبيعات النفط.

وتابع: إن المورد الثالث شمل طرح الاصول والادوات المالية والسندات والتي استوفت مبلغ 600 تريليون ريال.

واكد أن اجمالي الموارد البالغة 2820 تريليون ريال قد دخلت الخزانة العامة وانفقتها الحكومة جميعها لتنهي موازنة السنة المالية المختتمة 20 مارس/ آذار 2017 دون عجز، بحيث عادلت المصروفات بالإيرادات.



