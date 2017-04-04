أكد رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري بأن الجمهورية الاسلامية الايرانية لن تتراجع قيد أنملة عن مسار تعزيز قدراتها الدفاعية.

وفي تصريح ادلى به، الثلاثاء، خلال استقباله حشدا من القادة والمدراء والعاملين في الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية لمناسبة عيد النوروز وحلول العام الايراني الجديد (بدأ في 21 اذار/مارس) اكد اللواء باقري أهمية بذل الجهود الشاملة لتحقيق توجيهات قائد الثورة الاسلامية والدعم الشامل لتطبيق الشعار الذي اطلقه سماحته للعام الجديد وهو (الاقتصاد المقاوم، الانتاج وتوفير فرص العمل).

واعتبر تعزيز الجهوزية والقدرات الدفاعية استراتيجية للجمهورية الاسلامية لا يمكن المساس بها واضاف: بفضل الله تعالى وفي سياق العقيدة الدفاعية للجمهورية الاسلامية الايرانية واستلهاما من التجربة التأريخية والرؤية الواقعية للساحة خاصة التهديدات الصادرة من معسكر الاعداء، فإننا وفي مسار تعزيز قدرات الردع والإقتدار الدفاعي للبلاد لن نتوقف لحظة واحدة ولن نتراجع قيد انملة ولن نستسلم امام الضغوط والحرب الدعائية والنفسية التي تشنها اميركا وحلفاؤها وسنتصدى لهم بيد متفوقة.

* قواتنا الأمنية احبطت كل محاولات الارهابيين للمساس بأمن البلاد

وحول اوضاع الامن الداخلي والتطورات الاقليمية قال اللواء باقري: رغم المحاولات المحمومة والمستمرة ليل نهار للقوى الدولية السلطوية والمغامرة وكذلك الارهابيين التكفيريين للمساس بأمن البلاد، فلقد شهدنا ولله الحمد عاما مفعما بالامن والاستقرار للشعب الايراني ونشكر الباري تعالى على ان مساعي الجماعات الارهابية للتغلغل وزعزعة الامن في الداخل قد أُحبطت في ظل اليقظة والإجراءات في وقتها المناسب للقوات المسلحة والامنية.

* تحرير حلب بشرّ بعودة الامن الى كل ربوع سوريا

وقال رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية: انه وفيما يتعلق بتطورات المنطقة فقد تحققت مكاسب كبيرة في جبهة المقاومة والحرب ضد الارهاب في سوريا مع تحرير مدينة حلب – العاصمة الاقتصادية لسوريا والتي كانت على مدى اكثر من 5 اعوام ساحة يصول ويجول فيها الارهابيون وعملاء الاستكبار العالمي –، الامر الذي بشرّ بعودة الامن والاستقرار الى كل ربوع سوريا باعتبارها الخط الامامي للمقاومة ومقارعة الكيان الصهيوني.

* مؤشرات الاندحار الكامل للارهابيين في العراق تلوح في الافق

واعتبر اللواء باقري الهزائم المتسلسلة لتنظيم داعش في الموصل وتحرير اجزاء واسعة من الاراضي الخاضعة لسيطرة الارهابيين في العراق من مؤشرات الاقتراب من الإندحار الكامل للارهابيين التكفيريين، وأضاف: انه وفي ذات الوقت ربما ستبقى مشكلة التكفيريين اعواما، لذا فانه على مقاومة المنطقة الحفاظ بيقظة على جهوزية التصدي لمخططاتهم للمساس بالأمن.





