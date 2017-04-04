اعتبر وزير الخارجية محمد جواد ظريف، تنفيذ الإتفاق النووي من خلال الاهتمام بالاقتصاد المقاوم من جهة وتعزيز الأمن في المنطقة من جهة أخرى، من أولويات سياسة ايران الخارجية، معتبرا نكث اميركا للعهد بانه لم يكن غير متوقع بالنسبة لايران.

واستعرض الوزير ظريف عصر الاثنين، في لقاء مع منتسبي وزارة الخارجية، أولويات سياسة ايران الخارجية في العام الايراني الجديد (بدأ في 21 اذار /مارس).

واشار وزير الخارجية الى ان العام الماضي كان عاما صعبا وحافلا بالمهام، وأضاف: أمامنا مراحل حساسة في العام الايراني الجديد، وان تسمية قائد الثورة للعام الجاري بعام (الاقتصاد المقاوم، الانتاج وتوفير فرص العمل) يتطلب مضاعفة الجهود من قبل الزملاء في وزارة الخارجية.

وتطرق ظريف الى الظروف الراهنة الحساسة، وقال: في هذه الظروف الاقليمية والعالمية الحساسة فإن الخطأ في التقدير أو قلة الإهتمام أو عدم رصد التطورات يشكل أمرا خطيرا، وبالعكس فان تقديرا دقيقا واهتماما بالتطورات من شأنه تعزيز مكانة الجمهورية الاسلامية الايرانية في المنطقة والعالم.

وأشار الى أهمية الاقتصاد في العالم في الوقت الحاضر، وقال: اننا مكلفون في العام الجديد لتهيئة ظروف عالمية مناسبة لتحقيق شعار العام الجاري وايجاد ضمان للمجتمع، وفي هذا المسار يجب توضيح ومتابعة أهداف من أهمها مواصلة الجهود لإزالة العقبات الخارجية وابراز المواهب الداخلية.

وأشار وزير الخارجية الى ضرورة الاستفادة المثلى من نتائج الإتفاق النووي، وقال: ربما تكون مساعينا من اجل تنفيذ الإتفاق النووي اصعب من السعي للتوصل الى الإتفاق نفسه، ومن هذا المنطلق فان قائد الثورة الاسلامية يؤكد على ان اميركا ناكثة للعهود، فنكث الاميركيين للعهود لم يكن أمرا غير متوقع بالنسبة لنا، فالطرفان مضيا الى الامام على اساس عدم الثقة، واوجدا عدة آليات في هذا الشأن.

واضاف ظريف: إن آلية عودتنا الطوعية في الإتفاق النووي اسهل بكثير من عودة اجراءات الحظر التي فرضها الطرف المقابل، وفيما لو لم ينفذ الاميركيون في وقت ما الإتفاق النووي، فان عودتنا الطوعية ستكون سريعة جدا حتى اكثر من قبل، وهذا يدل على عدم الثقة المتبادلة، وهذه آلية توقعناها، ومتى ما شعرت ايران بان نكث اميركا لالتزاماتها بلغ حدا يستوجب منا العودة الى ما قبل الإتفاق النووي فان لنا الضمان الكافي لذلك، وبالطبع استبعد حدوث هذا الأمر.

واكد وزير الخارجية على تحسين العلاقات مع دول العالم التي لا يوجد لدينا تجاهها خطوط حمر لا سيما مع دول المنطقة ودول الجوار باعتبارها من اولويات العام الجاري، وقال: إن اولويتنا ان تكون المنطقة آمنة، وان بلادنا بفضل جهود القوات العسكرية والامنية تنعم بالأمن، وهذا الامن كان مكلفا نوعا ما، وبما اننا نسعى لتحقيق مصالحنا الوطنية فإننا نحرص على أمن جميع الدول، واليوم فان ضمان الامن ضرورة وطنية.

واكد وزير الخارجية الايراني ان الأولوية الاساسية للسياسة الخارجية للجمهورية الاسلامية الايرانية خلال العام الجاري تتمثل في تنفيذ الإتفاق النووي من خلال الاهتمام بالاقتصاد المقاوم من جهة وتعزيز الامن في المنطقة من جهة أخرى، ومن اليوم فان الإتفاق النووي يعني (البرنامج الشامل للاقتصاد المقاوم).

وقال ظريف: انه في المجال الاقتصادي يجب ان نكون داعمين ومسهّلين لزيادة الواردات في 3 قطاعات وهي العلم والتكنولوجيا والسياحة وان نعمل في 3 مجالات ايضا لزيادة الصادرات وهي سوق السلع غير النفطية والخدمات التقنية والهندسية وكوادر العمل المتخصصة.

واكد دور الشعب المهم في مختلف المراحل حيث لم يأل جهدا لرفعة البلاد وقال: إن قوتنا واقتدارنا امام الاجانب نابعة من الشعب، وبدعمه يمكننا ان نقف امام القوى الاجنبية وندافع عن حقوقه باقتدار وان هذا الشعب بحضوره الواسع ان شاء الله في الانتخابات القادمة سيمنحنا وانتم القوة الكافية لنمضي بالمصالح الوطنية للبلاد الى الامام.



