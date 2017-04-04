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رقم الخبر: 190448 تاريخ النشر: نيسان 04, 2017 الوقت: 17:37 الاقسام: دوليات  
تواصل التظاهرات في جويانا الفرنسية

تواصل التظاهرات في جويانا الفرنسية

أعلن الآلاف من سكان إقليم جويانا الفرنسي استكمال مظاهراتهم من جديد بعدما أوقفوها في انتظار رد فعل إيجابي من الحكومة الفرنسية.

وأجمع المحتجين بقيادة حركة "الاخوان الـ500 ضد العنف" التي تقود التظاهرات على الخروح يوم الثلاثاء، والتنديد بأوضاعهم وبموقف الحكومة تجاههم، والتي رفضت مطالبهم، وتعهدوا جميعا على تصيد غضبهم يوما تلو الآخر. وأكدت الحركة المنظمة للتظاهرات أن الحشود سوف تتوجه إلى مقر إطلاق صاروخ فضائي ناقل، في مدينة كورو.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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