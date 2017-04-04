وقّعت شركة (آسمان) للطيران عقداً مع شركة (بوينغ)، اليوم الثلاثاء في طهران، لشراء 60 طائرة من طراز (737 مكس).

وجرى التوقيع على الصفقة بعد مفاوضات استمرت عاماً بين الشركتين وبحضور مندوبيهما. وينص العقد على تسليم الطائرات الى شركة آسمان ابتداء من عام 2019، حيث سيتم تسليمها 5 إلى 10 طائرات من طراز بوينغ 737 .

يشار إلى أن طائرات (بوينغ 737) تسع لـ130 راكباً وتعد من الطائرات المناسبة للرحلات الجوية الداخلية والاقليمية. وبدخول هذه الطائرات الى الأسطول الجوي لشركة آسمان، فان عدد مقاعد هذه الشركة سيرتفع الى أكثر من 8 آلاف مقعد.

من جانبها، أعلنت شركة بوينغ لصناعة الطائرات عن توصلها لإتفاق جديدة بقيمة 3 مليارات دولار لبيع 60 طائرة من نوع (737 ماكس) لشركة الخطوط الجوية الإيرانية (آسمان). وأضافت الشركة: ان العقد الذي وقع مؤخراً يجيز لها بيع 60 طائرة أخرى من نوع 737 ماكس لشركة آسمان، حيث يمكن استخدام هذه الطائرات في تسيير الرحلات الداخلية والدولية.

تجدر الإشارة إلى أن الإتحاد الأوروبي كان قد قام في ديسمبر الماضي بإدراج شركة الخطوط الجوية الإيرانية (آسمان) على اللائحة السوداء بسبب إجراءات تتعلق بأمن الطيران، حيث لم تقم الشركة ومنذ ذلك الحين بتسيير أي رحلة للمدن الأوروبية. وقد قامت شركة آسمان بعد مرور أسبوع على الإجراء الأوروبي بتأجير 7 طائرات مصنعة من قبل شركة (إيرباص)، حيث يتوقع أن يتم تسليم هذه الطائرات خلال الشهر القادم.

ويعتبر العقد الموقع مؤخراً بين شركتي بوينغ وآسمان جزءاً من الاتفاق النووي الذي جرى توقيعه بين إيران والدول الست الكبرى في العام 2015، الذي قامت شركة بوينغ وعلى إثر دخوله مرحلة التنفيذ بتوقيع عقد مع شركة (إيران إير) في ديسمبر الماضي يهدف لبيع الأخيرة 80 طائرة بقيمة 6ر16 مليار دولار.