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رقم الخبر: 190445 تاريخ النشر: نيسان 04, 2017 الوقت: 17:32 الاقسام: اقتصاد  
تصدير ما قيمته 3 ملايين دولار من السجاد الإيراني إلى الصين

تصدير ما قيمته 3 ملايين دولار من السجاد الإيراني إلى الصين

أعلن مدير المركز الوطني للسجاد، حميد كاركر، أن الصين التي كانت منافسة لإيران في السوق العالمية للسجاد، أصبحت اليوم من بين البلدان العشرة الكبرى المستوردة للسجاد اليدوي الإيراني.

وأشار كاركر اليوم الثلاثاء، في حديث لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا)، إلى ارتفاع تصدير السجاد الإيراني إلى الصين، قائلاً: انه تم خلال الأشهر الـ11 الماضية تصدير أكثر من خمسة آلاف و243 طناً من السجاد اليدوي بقيمة أكثر من 321 مليون دولار الى الأسواق العالمية، بلغت حصة السوق الأمريكي منها 80 مليون دولار. وأضاف: انه في مرحلة العقوبات الظالمة ضد إيران وتقليص الحضور الإيراني في أسواق السجاد التقليدي بما في ذلك في أوروبا، بحث رجال الأعمال عن أسواق جديدة للسجاد في البرازيل وجنوب أفريقيا وروسيا والصين.

 
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