عقد الإجتماع السنوي العام الـ15 للجمعية العامة والاجتماع الثلاثين لمجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB) ، اليوم الثلاثاء، في ماليزيا وذلك برئاسة نائب محافظ البنك المركزي الايراني.

وأوضح أكبر كميجاني، في كلمة الافتتاح، بأن حجم الإيداعات والتسهيلات المالية لـ35 مصرفاً ومؤسسة إئتمانية في ايران بلغ 364 و245 مليار دولار في شهر فبراير/ شباط 2017. ولفت الى أن سوق البورصة والأوراق المالية الايراني يضم 326 شركة في إطار 16 قطاعاً مالياً وصناعياً بقيمة سوقية لامست 006ر1 تريليون دولار في فبراير/ شباط 2017.

من جهة ثانية، أكد نائب محافظ البنك المركزي الايراني ان هيئة الخدمات المالية الاسلامية تستهدف صياغة الإرشادات وخارطة الطريق الناظمة للأنشطة المؤسساتية العاملة في إطار الخدمات المالية الاسلامية والتركيز على الأسواق المستهدفة واستنساخ القرارات الأساسية للرقابة المالية المعمول بها على المستوى العالمي، وتحاول ايجاد إطار رقابي مستحكم، شامل للمعايير والإرشادات الإنضباطية للدول الأعضاء وغير الأعضاء بالمجلس.

يذكر أن مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB) مقره في كوالالامبور وقد افتتح رسمياً في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر 2002 وبدأ أعماله في العاشر من آذار/ مارس 2003، ويمثل هيئة دولية تضع معايير لتطوير وتعزيز صناعة الخدمات المالية الإسلامية، وذلك بإصدار معايير رقابية ومبادئ إرشادية لهذه الصناعة التي تضم بصفة عامة قطاع البنوك، وسوق المال، والتكافل (التأمين الإسلامي).