أبدى بعض المستثمرين الهنود الرغبة في المشاركة بالمشاريع الاستثمارية في ميناء جابهار (جنوب شرق ايران)، بالتزامن مع عمليات تطوير الميناء المذكور.

وقالت مصادر هندية مطلعة ان المستثمرين فضلوا عدم ذكر أسمائهم. وتعد شركة ميناء ومنطقة آداني الاقتصادية الخاصة التي تدير أكبر ميناء في الهند وشركة اسار بورتس من بين الشركات التي أبدت رغبتها في إدارة شؤون مرفأين في ميناء جابهار.

ودعت شركة (اينديا بورتس كلوبال) المسؤولة عن تنفيذ الاستثمارات الهندية في الموانئ الخارجية، الشركات الأخرى في 17 آذار/ مارس الماضي الى التعاون الاستراتيجي بهذا المضمار.

ويكتسب ميناء جابهار -الذي يقع خارج الخليج الفارسي ومضيق هرمز- أهمية كبيرة للهند على الصعيدين الاقتصادي والجيوسياسي لأنه يوفر طرقاً بحرية تجارية جديدة ويفتح الطريق لهذا البلد الى أفغانستان، كما يوفر ساحة التنافس أمام الصين الذي يتنامى نفوذها في المنطقة.