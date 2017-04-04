أكد رئيس مؤسسة البيطرة الايرانية مهدي خلج، ووكيل وزير الثروة السمكية النرويجي روي انغل ويك، في أوسلو، الاثنين، على تطوير التعاون بين البلدين في مجال الثروة السمكية والبيطرة .

وأكد مهدي خلج، خلال اللقاء، ضرورة التعاون في مجال سلامة منتجات قطاع الثروة السمكية وتوقيع وثيقة للتعاون البيطري لتلبية الحاجة المتزايدة على صعيد التعاطي في هذا الحقل .

وأشار خلج الى النمو السكاني وضرورة تناول الغذاء السليم والاستفادة من التجارب المشتركة في مجال الصحة وسلامة الأحياء البحرية لاسيما الحد من استخدام المضادات الحيوية وسد الحاجة للقاحات والاستفادة من التقنيات المتطورة وكذلك تبادل الخبراء .

بدوره، أشار وكيل وزير الثروة السمكية النرويجي الى نمو العلاقات بين البلدين لاسيما في مجال الثروة السمكية والأحياء البحرية، مرحباً بالتفاهم مع الجانب الايراني في مجالات صحة وسلامة الأحياء البحرية وكذلك التعاون في مجال إنتاج وتصدير المنتجات الغذائية البحرية، مؤكداً استعداد بلاده للمشاركة في المشاريع البحثية والتعليمية للثروة السمكية والبيطرة .