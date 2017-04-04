بلغت صادرات ايران من النفط الخام والمكثفات الغازية في الشهر الايراني المنصرم ثلاثة ملايين و50 ألف برميل يومياً ما يعد رقماً قياسياً جديداً.

وأفادت وزارة النفط، ان صادرات النفط الخام والمكثفات الغازية في الشهر الايراني المنصرم تجاوزت عتبة الـ3 ملايين برميل يومياً بينها مليونين و٢٦٥ ألف برميل يومياً، فيما تشكل المكثفات الغازية الباقي .

وتعد الدول الآسيوية نظير الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية والشركات الأوروبية مثل (شل) البريطانية و(توتال) الفرنسية و(هلنيك بتروليوم) اليونانية و(ايني) الايطالية، الجهات التي تستورد النفط الايراني.

وتستحوذ الشركات الأوروبية حالياً على نحو ثلث صادرات ايران النفطية أي ما يزيد على 700 ألف برميل يومياً.