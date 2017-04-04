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رقم الخبر: 190441 تاريخ النشر: نيسان 04, 2017 الوقت: 17:30 الاقسام: اقتصاد  
صادرات إيران من النفط والمكثفات الغازية تتجاوز الـ3 ملايين برميل يومياً
تسجل رقماً قياسياً جديداً

صادرات إيران من النفط والمكثفات الغازية تتجاوز الـ3 ملايين برميل يومياً

بلغت صادرات ايران من النفط الخام والمكثفات الغازية في الشهر الايراني المنصرم ثلاثة ملايين و50 ألف برميل يومياً ما يعد رقماً قياسياً جديداً.

وأفادت وزارة النفط، ان صادرات النفط الخام والمكثفات الغازية في الشهر الايراني المنصرم تجاوزت عتبة الـ3 ملايين برميل يومياً بينها مليونين و٢٦٥ ألف برميل يومياً، فيما تشكل المكثفات الغازية الباقي .

وتعد الدول الآسيوية نظير الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية والشركات الأوروبية مثل (شل) البريطانية و(توتال) الفرنسية و(هلنيك بتروليوم) اليونانية و(ايني) الايطالية، الجهات التي تستورد النفط الايراني.

وتستحوذ الشركات الأوروبية حالياً على نحو ثلث صادرات ايران النفطية أي ما يزيد على 700 ألف برميل يومياً.

 
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