وجرت مراسم توقيع المذكرة في سنغافورة، بين شركة النقل البحري والملاحة الايرانية (IRISL) وشركتي "SUZUE CORPORTION" و"KAMIGUMI" اليابانيتين. وتنص مذكرة التفاهم على دراسة إنشاء الموانئ البرية والاستثمار في محطات الموانئ البحرية في ايران بمشاركة الشركتين اليابانيتين، بهدف توقيع عقد تنفيذي بعد إتمام الدراسات الأولية.