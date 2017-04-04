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|رقم الخبر: 190439
|تاريخ النشر: نيسان 04, 2017
|الوقت: 17:31
|الاقسام: اقتصاد
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شركة الملاحة الإيرانية تبرم مذكرة تعاون مع شركتين يابانيتين
أبرمت شركة النقل البحري والملاحة الايرانية"IRISL" مذكرة تعاون مع شركتين يابانيتين مختصتين بمجال خدمات الموانئ والدعم اللوجستي.
وجرت مراسم توقيع المذكرة في سنغافورة، بين شركة النقل البحري والملاحة الايرانية (IRISL) وشركتي "SUZUE CORPORTION" و"KAMIGUMI" اليابانيتين. وتنص مذكرة التفاهم على دراسة إنشاء الموانئ البرية والاستثمار في محطات الموانئ البحرية في ايران بمشاركة الشركتين اليابانيتين، بهدف توقيع عقد تنفيذي بعد إتمام الدراسات الأولية.
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