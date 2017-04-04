أعلن مساعد الشؤون التجارية وتطوير التجارة في دائرة الصناعة والمناجم والتجارة في ايلام (غرب ايران) عن تصدير بضائع بقيمة مليارين و300 مليون و730 ألفاً و767 دولاراً خلال العام الماضي (انتهي 20 مارس/ آذار) عن طريق منفذ مهران الدولي الى العراق.

وأضاف جميل شوهاني، اليوم الثلاثاء، في تصريح لـ(إرنا): إننا خططنا لرفع حجم الصادرات الى الضعفين في العام الماضي في ضوء الإجراءات والتدابير التي اتخذتها دائرة المحافظة وتوقيع مذكرتي تفاهم مع محافظات ميسان وواسط وديالى وبابل في العراق.

وقال شوهاني: ان أهم السلع المصدرة الى العراق هي مواد الإنشاء والمنتجات المعدنية والزراعية والمواد البلاستيكية والسيارات وقطع غيار السيارات والمواد البتروكيماوية والإسمنت والمنتجات الزراعية.