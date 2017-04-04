قال مكتب حاكم محلي في جنوب شرق تركيا يوم الثلاثاء: إن مقاتلين أكراد فجروا عبوة ناسفة أسفرت عن مقتل ثلاثة جنود أتراك في المنطقة مضيفا أن خمسة متمردين قتلوا خلال اشتباكات في المنطقة.

وقال مكتب الحاكم في بيان إن التفجير وقع خلال عمليات يشنها الجيش على مقاتلي حزب العمال الكردستاني في منطقة أولودير بمحافظة شرناق على مقربة من الحدود مع العراق.

وأشار البيان إلى أن خمسة جنود أتراك أصيبوا أيضا جراء تفجير العبوة الناسفة عن بعد مضيفا أن عمليات الجيش في المنطقة مستمرة.

وقتل أكثر من 40 ألف شخص في تمرد حزب العمال الكردستاني منذ بداية الحركة عام 1984.

وقالت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية يوم الأحد إن الجيش التركي قتل خلال الخمسة أشهر الماضية فقط 886 من مقاتلي من حزب العمال الكردستاني في جنوب شرق البلاد وجبال شمال العراق حيث تتمركز قياداتهم.

الى ذلك قال الجيش التركي يوم الثلاثاء إن قوات الأمن اعتقلت 18 شخصا كانوا يحاولون الدخول إلى البلاد بطريق غير شرعي عبر الحدود مع سوريا بينهم شيشاني يشتبه بأنه يخطط لهجوم.

وأوضح الجيش في بيان أن قوات الأمن عثرت على 1.5 كيلوجرام من المتفجرات وقنبلتين يدويتين في حقيبة الشيشاني مشيرا إلى أن المجموعة التي اعتقلت ضمت تسعة رجال أخرين وأربع نساء وأربعة أطفال.

وأعلنت روسيا حالة التأهب حيال المتمردين الناطقين بالروسية العائدين من سوريا حيث قاتلوا في صفوف تنظيم داعش وسط مخاوف من أي محاولات لاستئناف الهجمات التي شهدتها البلاد قبل عدة سنوات.