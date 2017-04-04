  • الثلاثاء ٧ رجب ١٤٣٨
  • الثلاثاء , أبريل 04, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 190437 تاريخ النشر: نيسان 04, 2017 الوقت: 17:35 الاقسام: دوليات  
الأكراد يهاجمون الجيش التركي بالعبوات الناسفة ومقتل 8 من الطرفين
واعتقال شيشاني يحمل متفجرات جنوبي تركيا

الأكراد يهاجمون الجيش التركي بالعبوات الناسفة ومقتل 8 من الطرفين

قال مكتب حاكم محلي في جنوب شرق تركيا يوم الثلاثاء: إن مقاتلين أكراد فجروا عبوة ناسفة أسفرت عن مقتل ثلاثة جنود أتراك في المنطقة مضيفا أن خمسة متمردين قتلوا خلال اشتباكات في المنطقة.

وقال مكتب الحاكم في بيان إن التفجير وقع خلال عمليات يشنها الجيش على مقاتلي حزب العمال الكردستاني في منطقة أولودير بمحافظة شرناق على مقربة من الحدود مع العراق.

وأشار البيان إلى أن خمسة جنود أتراك أصيبوا أيضا جراء تفجير العبوة الناسفة عن بعد مضيفا أن عمليات الجيش في المنطقة مستمرة.

وقتل أكثر من 40 ألف شخص في تمرد حزب العمال الكردستاني منذ بداية الحركة عام 1984.

وقالت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية يوم الأحد إن الجيش التركي قتل خلال الخمسة أشهر الماضية فقط 886 من مقاتلي من حزب العمال الكردستاني في جنوب شرق البلاد وجبال شمال العراق حيث تتمركز قياداتهم.

الى ذلك قال الجيش التركي يوم الثلاثاء إن قوات الأمن اعتقلت 18 شخصا كانوا يحاولون الدخول إلى البلاد بطريق غير شرعي عبر الحدود مع سوريا بينهم شيشاني يشتبه بأنه يخطط لهجوم.

وأوضح الجيش في بيان أن قوات الأمن عثرت على 1.5 كيلوجرام من المتفجرات وقنبلتين يدويتين في حقيبة الشيشاني مشيرا إلى أن المجموعة التي اعتقلت ضمت تسعة رجال أخرين وأربع نساء وأربعة أطفال.

وأعلنت روسيا حالة التأهب حيال المتمردين الناطقين بالروسية العائدين من سوريا حيث قاتلوا في صفوف تنظيم داعش وسط مخاوف من أي محاولات لاستئناف الهجمات التي شهدتها البلاد قبل عدة سنوات.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0684 sec