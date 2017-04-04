أعلن عضو غرفة التجارة المشتركة بين إيران والعراق عن إنشاء مركز تجاري في مدينة بغداد بمشاركة القطاعين الحكومي والخاص في إيران خلال النصف الأول من العام (الإيراني) الجاري (بدأ 20 مارس/ آذار 2017).

وقال جهانبخش سنجابي شيرازي: ان إيران والعراق كانا يعتزمان منذ السنوات الماضية تأسيس مركز تجاري لتطوير العلاقات الإقتصادية والتجارية المشتركة، إلا أنه لم يتحقق بأسباب مختلفة منها القضايا الأمنية في العراق وقد بدأت مفاوضات في هذا الشأن منذ السنوات الخمس الماضية واستمرت حتى الآن ومن حسن الحظ توصل الجانبان إلى إتفاق في هذا الشأن ومن المفترض إنشاء المركز التجاري في العاصمة العراقية بغداد بالتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في إيران .

وبحسب قوله، سيتم تدشين المجمع التجاري حتى نهاية سبتمبر/ أيلول المقبل في العراق.

في سياق آخر، أعلنت الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية عن مشاركة إيران في معرض الكهرباء النوعي الرابع (طاقة العراق) والذي تبدأ فعالياته يوم السابع عشر من شهر نيسان الجاري ويستمر على مدى أربعة أيام.

وأكد هاشم محمد حاتم، مدير عام الشركة، ان المعرض الذي يحمل شعار (الإستثمار نحو تكامل الطاقة في العراق) سيحظى بمشاركة أكبر الشركات العالمية في قطاع الطاقة ومن ١٧ دولة تمثل إيران، أمريكا، فرنسا، ألمانيا، الصين، الإمارات، تركيا، تونس، مصر، الأردن، الجزائر، ايطاليا، بلجيكا، سويسرا، سوريا وقطر، مبيناً ان المعرض سيكون بإسناد من رئاسة الوزراء ووزارة النفط وبمشاركة وزارات التجارة والصناعة والمعادن والتخطيط وهيئة الإستثمار الوطنية ولجنة الطاقة النيابية.

وأوضح حاتم ان المعرض ومنذ انطلاقته الأولى عام 2014 استقطب العديد من الشركات العالمية والخبرات المحلية للتعرف على واقع قطاع الكهرباء الحالي، بالإضافة الى مناقشة الاستراتيجيات والاستثمار والحلول المستقبلية والآنية.