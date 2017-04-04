انطلقت في العاصمة البلجيكية بروكسل يوم الثلاثاء أعمال مؤتمر دولي يهدف لحث المانحين على تقديم المساعدة الإنسانية للاجئين السوريين، وبشكل خاص إلى الدول التي تستقبل هؤلاء اللاجئين.

وانضمت قطر والكويت إلى الاتحاد الأوروبي والنرويج والأمم المتحدة في تنظيم المؤتمر الذي يمثل أحدث مسعى دولي بهذا الشأن عقب مؤتمرات سابقة عقدت في برلين ولندن وهلسنكي لجمع التبرعات، بينما يستمر الصراع في سوريا.

وناشدت الأمم المتحدة توفير ثمانية مليارات دولار هذا العام لمواجهة أحد أسوأ الأزمات الإنسانية مع نزوح الملايين داخل سوريا وفي دول مجاورة، بينما تتوجه الأنظار إلى دول الخليج والمانحين الأوروبيين التقليديين، وفق وكالة رويترز للأنباء.

وقد فر خمسة ملايين سوري إلى تركيا ولبنان والأردن والعراق ودول الاتحاد الأوروبي منذ تحولت الأوضاع في سوريا الى صراع مسلح بين الإرهابيين والقوات السورية.

وسبق أن تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 1.2 مليار يورو (1.28 مليار دولار) لعام 2017، بينما ستكون حكومات أخرى تحت ضغوط للوفاء بوعود قطعتها في فبراير/شباط 2016 خلال مؤتمر لندن الذي جمع 11 مليار دولار على مدى أربع سنوات.

في الوقت نفسه، أكد الاتحاد الأوروبي أن مؤتمر بروكسل -الذي يتوقع أن يشارك فيها ممثلون لنحو سبعين دولة- يجب أن يساعد أيضا في سبيل إنهاء الصراع السوري المستمر منذ أكثر من ستة أعوام.

وقال وزير الخارجية الهولندي بيرت كوندرز للصحفيين خلال اجتماع مع نظرائه أمس الاثنين بلوكسمبورغ للتحضير للمؤتمر "من الواضح أن أوروبا لا يمكنها ببساطة تمويل إعادة الإعمار دون حل سياسي" في سوريا.