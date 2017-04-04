هل تساءلت من قبل كيف سيبدو شكل المدن في المستقبل؟ ربما يكون عند البعض تصوّرات مُختلفة، لكن مكتب Clouds Architecture Office التابع لمؤسسة نيويورك للتصميم الهندسي لديه بعض الأفكار الغريبة التي طرحها في تصوُّر فني جديد.

هذه الشركة اقترحت تصميمها لأحد الأبراج الذي سيتم بناؤه ليتدلَّى من كويكب فضائي، بدلاً من بنائه على الأرض مرتفعاً في السماء.

ومن المفترض بناطحة السحاب التي يُقتَرَح تسميتها (أناليما) أن تكون أطول مبنىً تمَّ تشييده على الإطلاق، كما يُفتَرَض قدرتها على قطع آلاف الأميال يومياً بين نصفي الكرة الشمالي والجنوبي، في مسار مغلق يتخذ شكل الرقم 8، مما يتضمن عبورها بشكل يومي فوق سماء مدينة نيويورك.

الطرف الأدنى من الناطحة سيكون أقرب لسطح الأرض، وسيتخصص لمكاتب العمل مع تخصيص مساحة زراعية فيه، ومساكن للنوم تستحوذ على ثلثي مساحة الناطحة. كما أشار المصممون إلى أنَّ الجزء العلوي من البرج سيحصل على 40 دقيقة إضافية من ضوء النهار بسبب التكوين المنحني الذي يتَّسم به كوكب الأرض.

وقال المصممون: (من خلال وضع كويكب ضخم في مدارٍ فوق كوكب الأرض، يُمكن مدُّ كابل فائق القوَّة ليُعلَّق منه برج طويل للغاية باتجاه سطح الأرض).

وأضافوا: (بما أنَّ هذا البرج مُعلَّق في الهواء، يمكن بناؤه في أي مكان بالعالم ثم نقله إلى موقعه النهائي فيما بعد).

كما سيتم تشغيل ناطحة السحاب بالاعتماد على ألواح شمسية فضائية مُعرَّضة باستمرار لأشعة الشمس. وبالنسبة لاحتياجات المياه، سيتم اعتماد نظام تدوير شبه مغلق لتصفية الإمدادات وإعادة تدويرها، مع تعويض الفاقد بالمكثفات المأخوذة من السحب ومياه الأمطار).

كما وأشار المصممون، إلى أن الاعتماد على قوَّة أفكار التصميم التي تتضمَّن كواكب فضائية يُلبّي رغبات الناس في السكن على ارتفاعات شاهقة، مع توفر عنصري الانعزال والحركة المستمرة.

لكن المُصممون لم يُحددوا بعد من سيكون مسؤولاً عن تنظيف النوافذ!.