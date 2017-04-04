أعلنت وزارة العدل الأمريكية اليوم أن فتى مراهقا من الولايات المتحدة اعترف بأنه خطط لاغتيال بابا الفاتيكان فرنسيس أثناء زيارته للبلاد عام 2015.

وذكر بيان لوزارة العدل الأمريكية أن سانتوس كولون البالغ من العمر 17 عاما أعد خطة لقتل البابا فرنسيس في سبتمبر/أيلول 2015 أثناء زيارته لمدينة فيلادلفيا.

المراهق اعتزم شراء مواد متفجرة لصنع قنابل محلية وزرعها في جميع أرجاء المدينة، كما قام أيضا بمحاولات لاستخدام قناص مأجور لقتل البابا خلال

القداس، إلا أن القناص المفترض كان عميلا سريا لمكتب التحقيقات الفدرالي، وتبعا لذلك تم اعتقال المراهق.

حتى الآن لم يتم تحديد طبيعة العقوبة التي تنتظر الفتى، إلا أنه بموجب التشريعات الأمريكية فهو عرضة للسجن مدة تصل إلى 15 عاما، وغرامة قدرها 250 ألف دولار.