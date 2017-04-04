ارتفع عدد ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية التي ضربت جنوب كولومبيا إلى 273، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن المزيد من الضحايا.

وسمحت السلطات الكولومبية بدفن عشرات الجثث المتحللة، في مسعى حكومي إلى دفن الجثث في أسرع وقت ممكن لتجنب تفشي الأمراض، إذ بدأت السلطات المختصة بعمليات تطعيم ضد الأمراض المعدية.

ويرتفع عدد الوفيات كل يوم فيما يبحث عمال الإنقاذ مستعينين بالكلاب والآلات بين الأنقاض التي غمرها الطين.

وأمضت عائلات كثيرة في موكوا الأيام والليالي في البحث بأيديهم بين الأنقاض رغم نقص الطعام والمياه النظيفة والكهرباء.

وأنحى الرئيس خوان مانويل سانتوس الذي قام بزيارة ثالثة للمنطقة أمس باللائمة في الكارثة على التغير المناخي.

ويقيم أكثر من 500 شخص في مساكن طارئة وساعدت الخدمات الاجتماعية عشرة أطفال مفقودين على الرجوع لذويهم.

وستحصل عائلة كل متوفى على مساعدات بنحو 6400 دولار وستتحمل الحكومة نفقات المستشفى ومراسم الدفن.