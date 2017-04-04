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رقم الخبر: 190429 تاريخ النشر: نيسان 04, 2017 الوقت: 16:01 الاقسام: منوعات  
عقوبة المؤبد لمن يذبح بقرة!

عقوبة المؤبد لمن يذبح بقرة!

صادق برلمان ولاية غوجرات الهندية، الجمعة 31-3-2017، على عقوبة المؤبد بحق من يقتل أو يذبح البقر، الذي يقدسه أغلب الهندوس.

ولقيت القرارت انتقادات واسعة، حيث وصف وزير داخلية الولاية، براديبسنه جاديجا، التشريعات الجديدة بـ(الأقسى في البلاد).

وأشار جارديجا، لصحفيين، إلى أن رهباناً هندوس تقدموا بتلك الاقتراحات للبرلمان.

وتطبق أغلب الولايات الهندية الـ29 عقوبات متفاوتة بحق من يقتل البقر أو يتاجر بلحومها.

ويقود الولاية الحزب القومي الهندوسي، بهارتيا جاناتا (BJP)، وهي الولاية التي ينتمي إليها رئيس وزراء البلاد، ناريندرا مودي.

وتبلغ نسبة الهندوس في الولاية أكثر من 88%، فيما تقارب نسبة المسلمين فيها 10%، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 60 مليوناً.

وعلى مستوى كامل الهند، يدين قرابة 80% من السكان بالهندوسية، وأكثر من 14% بالإسلام، فيما يقدر عدد سكان الهند بأكثر من مليار و250 مليون نسمة.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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