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رقم الخبر: 190428 تاريخ النشر: نيسان 04, 2017 الوقت: 15:58 الاقسام: منوعات  
بيع دولار أميركي بـ 3.3 مليون دولار

بيع دولار أميركي بـ 3.3 مليون دولار

أعلن منظمو مزاد علني، أقيم في بالتيمور بولاية ميريلاند الأميركية، أنه جرى بيع الدولار الفضي الأميركي نسخة 1804 بمبلغ 3.3 مليون دولار.

واشترى كيفين ليبتون، وهو من كاليفورنيا، وجون ألبانيز من نيوجيرزي الدولار الفضي بشكل مشترك.

ووفق ما ذكرته رويترز فإن المزاد، الذي عرضت فيه العملات الشهيرة، حقق رقما قياسيا بلغ أكثر من 100 مليون دولار، من خلال بيع أكثر من 200 قطعة نقدية.

وحسب مجموعة (ستاكس بويرس غاليريز) التي نظمت المزاد، جنباً إلى جنب (سوثيبي) فإن المزاد حقق ما مجموعه 107 مليون دولار في المبيعات.

ويملك هذه المجموعة ماك بوجو مطور العقارات في دالاس وابنه برنت الذي يقوم بجمع العملات المعدنية منذ السبعينات.

ويظهر على هذا الدولار الفضي تمثال نصفي لامرأة بشعرها تمثل الحرية.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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