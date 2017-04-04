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|رقم الخبر: 190426
|تاريخ النشر: نيسان 04, 2017
|الوقت: 15:56
|الاقسام: منوعات
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اكتشاف كنوز في سفن غرقت قبل 400 عام
عثر علماء آثار صينيون على أكثر من 10 آلاف قطعة من المعادن الثمينة في سفن كانت قد غرقت قبل قرابة 400 عام، في تقاطع نهرين، بمقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين.
وأعلن علماء الآثار، عن عثورهم على قطع من الذهب والفضة والبرونز، إلى جانب قطع من السيوف والخناجر والمجوهرات والرماح، خلال أعمال تنقيب كانوا يجرونها عند تقاطع مجرى نهري (مين جيانج) و(جينجيانغ).
وقال غاو دالون، رئيس معهد البحوث الأثرية في سيتشوان، إن المعادن والمواد التي استخرجوها من السفن، في حالة سليمة، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (شينخوا).
ويعتقد العلماء أن الكنز الذي عثروا عليه، جنوبي (شينغدو) عاصمة مقاطعة سيتشوان، غرق مع السفن التي تعود لـ (جانغ شيانجونغ) قائد قرية متمرد، خلال هجوم لجنود (مينغ تشاو) سلالة الأباطرة الذين حكموا الصين ما بين 1368-1644، وتعود هذه السلالة للأباطرة الصينيين القدامى (هان).
ومن المتوقع أن يعثر علماء الآثار على قطع أخرى في النهر، خلال أعمال التنقيب التي ستستمر حتى نهاية أبريل/ نيسان المقبل.
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