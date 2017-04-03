قال رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني اننا اتخذنا اجراءات صائبة سياسيا وامنيا على الصعيدين الاقليمي والدولي وان استمرارها رهن بالتمتع باقتصاد حيوي وقوي .

واضاف لاريجاني لدى استقباله يوم الاثنين عددا من منتسبي مجلس الشورى الاسلامي : ان صيانة استقلالنا السياسي وامننا القومي رهن بتسوية التحديات الاقتصادية الداخلية .

واوضح لاريجاني اننا نواجه تحديات في الحقل الاقتصادي على صعيد ايجاد الثروة وتفعيل قطاع الصادرات والانتاج الوطني.

واكد ضرورة التصدي للتهريب ومكافحته بشكل جاد مشيرا الى ان التشريع الخاص بمكافحة التهريب قد تم اقراره في البرلمان وينبغي تفعيله وتعميمه على الجهات المعنية .

واشار الى توافر ظروف توظيف الاستثمارات لازدهار الانتاج وقال يجب في الانتاج الوطني توفير الارضية لتوظيف الاستثمارات وقد تم اقرار الكثير من القوانين اللازمة في هذا الاطار .

وافاد بان قانون رفع عقبات الانتاج كان من القوانين المهمة التي اقرها البرلمان وقد لاحظنا الكثيرين من اصحاب العمل خلال الاجتماعات المشتركة يطالبون بتنفيذ هذا القانون .

وذهب لاريجاني الى ان تسوية مشكلة البطالة رهن بتوظيف الاستثمارات وقال ان تفعيل قضية خلق فرص العمل بالبلاد يستلزم الابتعاد عن الروتين الاداري وان القوانين المتعلقة بهذا الحقل لم يجر تطبيقها بشكل سليم.

واكد ترابط توفير فرص العمل والانتاج الوطني وقال ان تحقيق هذين الهدفين المهمين يستلزم توفير الارضية اللازمة لتوظيف الاستثمارات.

