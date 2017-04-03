تراجعت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط في بداية التعاملات بآسيا اليوم الاثنين، بسبب مخاوف من وفرة المعروض العالمي من النفط بعد أن أشار ارتفاع عدد الحفارات بالولايات المتحدة إلى زيادة إنتاج النفط الصخري الأمريكي في الوقت الذي أدى فيه أيضاً ارتفاع الدولار إلى الضغط على النفط الخام.

وهبطت أسعار التعاقدات الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط خمسة سنتات إلى 55ر50 دولار للبرميل بحلول الساعة 12ر00 بتوقيت جرينتش بعد إغلاقه مرتفعاً 25 سنتاً في جلسة التعامل السابقة. وانخفضت أسعار التعاقدات الآجلة لخام برنت 11 سنتاً إلى 42ر53 دولار للبرميل. وأغلقت عقود مارس/ آذار في الجلسة السابقة متراجعة 13 سنتاً عند 83ر52 دولار للبرميل.

أما أسعار الذهب، فتراجعت بفعل ارتفاع الدولار وإقبال المستثمرين على جني الأرباح بعدما حقق المعدن النفيس أفضل أداء فصلي في عام يوم الجمعة. وبحلول الساعة 30ر09 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 2ر0 في المئة إلى 84ر1246 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين هبط الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 2ر0 في المئة إلى 9ر1248 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، 15ر0 في المئة ليبتعد عن أدنى مستوياته في أربعة أشهر والذي سجله الأسبوع الماضي.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1ر0 في المئة إلى 20ر18 دولار للأوقية، لكنها تظل قرب أعلى مستوى في أربعة أسابيع. وارتفع البلاتين 7ر0 في المئة إلى 30ر952 دولار للأوقية بعدما سجل أفضل أداء ربع سنوي في عام. وصعد البلاديوم 5ر0 في المئة إلى 25ر799 دولار للأوقية ليسجل ارتفاعاً يبلغ 17 في المئة منذ بداية العام.