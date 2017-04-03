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رقم الخبر: 190365 تاريخ النشر: نيسان 03, 2017 الوقت: 17:43 الاقسام: اقتصاد  
المركزي الإيراني: تضخم أسعار المنتجين ارتفع إلى 5%

المركزي الإيراني: تضخم أسعار المنتجين ارتفع إلى 5%

أعلن البنك المركزي ارتفاع تضخم أسعار المنتجين للشهور الـ12 المختتمة بشهر (اسفند) الايراني المنتهي 20مارس/ آذار 2017، الى 5 بالمئة على أساس سنوي.

وأظهرت القراءة النهائية لنتائج مؤشر أسعار المنتجين في ايران، تسجيل المؤشر مستوى 4ر235 نقطة في شهر (اسفند)، بارتفاع 7ر0 بالمئة عن الشهر السابق. وارتفع المؤشر في الشهر المذكور بنسبة 1ر9 بالمئة عن الفترة المناظرة 2016.

 
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