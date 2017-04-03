  • الإثنين ٦ رجب ١٤٣٨
  • الإثنين , أبريل 03, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 190364 تاريخ النشر: نيسان 03, 2017 الوقت: 17:43 الاقسام: اقتصاد  
17 ألف رحلة جوية في المطارات الإيرانية خلال 18 يوماً
نقلت 3ر3 مليون مسافر

17 ألف رحلة جوية في المطارات الإيرانية خلال 18 يوماً

قال وزير الطرق والمواصلات وبناء المدن الايراني عباس آخوندي: ان المطارات الايرانية شهدت انطلاق 17 ألف رحلة جوية داخل البلاد وخارجها خلال 18 يوماً.

وأوضح الوزير آخوندي، في تصريح أدلى به يوم الأحد خلال زيارة تفقدية لمطار الإمام الخميني (رض)، ان هذا العدد من الرحلات الجوية في المطارات الايرانية احتسب خلال الفترة الواقعة مابين 15 آذار/ مارس الماضي الى 1 نيسان/ أبريل الجاري.

وتفقد آخوندي، خلال الزيارة، صالات المسافرين واطلع على سير العمليات فيه ونشاطات الأقسام الخاصة المرتبطة بيوم النوروز ودائرة الجمارك وختم الجوازات.

من جهته، أعلن نائب المدير التنفيذي لشركة المطارات والملاحة الجوية، أن حركة المطارات الايرانية في أيام عيد النوروز شهدت تنقل 3 ملايين و359 ألفاً و689 مسافراً. وأوضح حسن اسفندياري، في حديث لوكالة أنباء فارس، بأن الحركة الملاحية تركزت بشكل أكبر على مطار مهرآباد ومطار الإمام الخميني (رض) الدولي (كلاهما في طهران)، فضلاً عن مطار شهيد هاشمي نجاد في مشهد. وأضاف: ان وخلال فترة 15 مارس/ آذار- 2 أبريل/ نيسان الجاري، بلغت الحركة الملاحية بمطار مشهد 3813 رحلة بواقع 553 ألفاً و953 مسافراً، وبمطار الإمام الخميني الدولي 4155 رحلة بواقع 621 ألفاً و221 مسافراً، وفي مطار مهرآباد 7285 رحلة بواقع 882 ألفاً و816 مسافراً.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0712 sec