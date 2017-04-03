قال وزير الطرق والمواصلات وبناء المدن الايراني عباس آخوندي: ان المطارات الايرانية شهدت انطلاق 17 ألف رحلة جوية داخل البلاد وخارجها خلال 18 يوماً.

وأوضح الوزير آخوندي، في تصريح أدلى به يوم الأحد خلال زيارة تفقدية لمطار الإمام الخميني (رض)، ان هذا العدد من الرحلات الجوية في المطارات الايرانية احتسب خلال الفترة الواقعة مابين 15 آذار/ مارس الماضي الى 1 نيسان/ أبريل الجاري.

وتفقد آخوندي، خلال الزيارة، صالات المسافرين واطلع على سير العمليات فيه ونشاطات الأقسام الخاصة المرتبطة بيوم النوروز ودائرة الجمارك وختم الجوازات.

من جهته، أعلن نائب المدير التنفيذي لشركة المطارات والملاحة الجوية، أن حركة المطارات الايرانية في أيام عيد النوروز شهدت تنقل 3 ملايين و359 ألفاً و689 مسافراً. وأوضح حسن اسفندياري، في حديث لوكالة أنباء فارس، بأن الحركة الملاحية تركزت بشكل أكبر على مطار مهرآباد ومطار الإمام الخميني (رض) الدولي (كلاهما في طهران)، فضلاً عن مطار شهيد هاشمي نجاد في مشهد. وأضاف: ان وخلال فترة 15 مارس/ آذار- 2 أبريل/ نيسان الجاري، بلغت الحركة الملاحية بمطار مشهد 3813 رحلة بواقع 553 ألفاً و953 مسافراً، وبمطار الإمام الخميني الدولي 4155 رحلة بواقع 621 ألفاً و221 مسافراً، وفي مطار مهرآباد 7285 رحلة بواقع 882 ألفاً و816 مسافراً.