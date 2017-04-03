أعلن وزير النفط العراقي، جبار علي اللعيبي، ان العراق سيتوصل الى اتفاقية مع ايران بشأن الحقول المشتركة، مبيناً انه سيتم إضافة 15 مليار برميل لاحتياطيات العراق النفطية العام المقبل.

وقال اللعيبي، الأحد، في منتدى العراق للطاقة المنعقد في بغداد: ان (العراق لديه مباحثات ومفاوضات مكثفة مع الجارة ايران بهدف التوصل لإتفاقية الشراكة في الحقول النفطية الحدودية المشتركة)، مبيناً ان (العراق لديه أيضاً إتفاقية مع الأردن لمد خط الأنبوب الاستراتيجي لتصدير النفط عبر ميناء العقبة، إضافة الى إتفاقية مع مصر لتصدير النفط إليها). وأضاف اللعيبي: انه (سيتم إضافة 15 مليار برميل لاحتياطيات العراق النفطية العام المقبل من خلال الاستكشافات النفطية التي تقوم بها الشركات النفطية العالمية للرقع الاستكشافية النفطية التي تم عرضها سابقاً في جولة التراخيص).

يذكر أن الدول المنضوية داخل أوبك اتفقت مع الدول المنتجة من خارجها في تحديد الانتاج النفطي من أجل رفع أسعار النفط بعد أن انخفضت بشكل كبير لتصل في كانون الثاني 2016 الى أقل من 20 دولار للبرميل الواحد.

هذا وارتفع حجم استيراد الدول الآسيوية الأربع الموردة للنفط الايراني، 58 بالمئة في شباط/ فبراير 2017 على أساس سنوي. وأفاد موقع (هلدينغ شيبنك)، ان بحسب البيانات الحكومية لدول الهند والصين واليابان وكوريا الجنوبية، فان إجمالي متوسط الواردات بلغ 01ر2 مليون برميل يومياً في شباط/ فبراير الماضي. فيما ذكرت الوكالة الدولية للطاقة، بأن حجم واردات الدول الأربع من النفط الايراني سجل أعلى مستوى في فبراير/ شباط 2017 منذ عام 2010.

وبحسب وزارة التجارة اليابانية، فقد تم استيراد 230 ألف برميل يومياً من نفط ايران في الشهر المذكور.