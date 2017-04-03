أشارت بيانات مديرية التجارة الخارجية في ايران الى أن الصين هي أكبر المستوردين من ايران، وان كوريا الجنوبية صاحبة أكبر نمو في حجم الاستيراد من ايران.

ووفقاً للبيانات التي نشرتها مديرية التجارة الخارجية في ايران، تعتبر الصين أكبر المستوردين من ايران بقيمة استيراد 3ر8 مليار دولار، وان القيمة المادية للاستيراد الصيني من ايران قد ارتفعت بنسبة 1ر9 بالمئة مقارنة مع عام 2015. ووفقاً لتلك البيانات، تأتي بعد الصين الإمارات والعراق وتركيا وكوريا الجنوبية كأكبر مستوردي البضائع من ايران.

وارتفع حجم واردات كوريا الجنوبية من ايران بشكل ملحوظ العام الماضي بنسبة 230 بالمئة مقارنة مع العام الذي سبقه، حيث كان حجم الاستيراد من ايران في عام 2015 حوالي 870 مليون دولار، في حين وصل عام 2016 إلى 87ر2 مليار دولار.

يذكر أن حجم الصادرات الايرانية في عام 2016 بلغ 44 مليار دولار، أي بمعدل ارتفاع 5ر3 بالمئة مقارنة مع عام 2015.

إلى ذلك، قال المدير العام لدائرة الجمارك بمدينة آستارا (شمال البلاد): ان إجمالي صادرات السلع غير النفطية لهذه المدينة الى الخارج بلغ 422 ألف طن، بقيمة 280 مليون دولار خلال العام (الايراني) الماضي.

وأوضح رسول أميدي، في تصريح للصحفيين اليوم الاثنين، قائلا:ً ان السلع المصدرة عبر آستارا الى الدول الأخرى تنوعت في مختلف المجالات بما فيها المحاصيل الزراعية والغذائية ومواد البناء كالإسمنت والجبس والمنتجات الكيمياوية والأقمشة والصناعات اليدوية والسجاد والألبسة والأحذية والبلاستيك والمنتجات المنجمية والمعدنية.

وفيما أشار الى استيراد روسيا وآذربايجان وجورجيا للسلع غير النفطية الايرانية عبر جمارك آستارا، قال أميدي: ان إجمالي ترانزيت هذه السلع بلغ خلال العام الماضي 55 ألف طن، بما يعادل 112 مليون دولار.