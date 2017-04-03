يقام معرض حلال ماليزيا الدولي بنسخته الرابعة عشر من 5 إلى 8 نيسان/ أبريل الحالي بمشاركة العديد من الدول بما فيها ايران في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وأفاد الموقع الإعلامي لمعرض حلال ماليزيا الدولي اليوم الاثنين، ان معرض 2017 سيقام بمشاركة 550 شركة من نحو 30 بلداً بما فيها الجمهورية الاسلامية الايرانية وتركيا والبرازيل وجنوب أفريقيا وفلسطين والإمارات العربية المتحدة والصين واليابان وتايوان وكوريا الجنوبية.

وشاركت العام الماضي نحو 539 شركة من 29 بلداً. ويتوقع زيارة المعرض هذا العام أكثر من 25 ألف زائر .

ومنذ عام 2005 كان معرض حلال ماليزيا الدولي (MIHAS) المنصة المفضلة للصناعات القائمة على حلال للترويج لمنتجات وخدمات الحلال علي مستوي العالم.

ويجتمع في MIHAS جميع شركاء الأعمال في أنحاء العالم في مكان واحد مشترك للمشاركة في تعزيز العلاقات التجارية، وجذب فرص تجارية للأسواق المتخصصة في صناعة الحلال.