وزارة الصناعة توقّع 117 وثيقة تعاون مع شركات أجنبية وقعت وزارة الصناعة والمناجم الايرانية على 117 وثيقة تعاون مع شركات أجنبية بعد الاتفاق النووي، دخل منها أكثر من 53 بالمئة حيز التنفيذ.