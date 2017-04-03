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رقم الخبر: 190360 تاريخ النشر: نيسان 03, 2017 الوقت: 17:45 الاقسام: اقتصاد  
وزارة الصناعة توقّع 117 وثيقة تعاون مع شركات أجنبية

وزارة الصناعة توقّع 117 وثيقة تعاون مع شركات أجنبية

وقعت وزارة الصناعة والمناجم الايرانية على 117 وثيقة تعاون مع شركات أجنبية بعد الاتفاق النووي، دخل منها أكثر من 53 بالمئة حيز التنفيذ.

ووفر الإتفاق النووي الأجواء المناسبة للحوار مع بلدان العالم والتفاوض حول انضمام الجمهورية الاسلامية الايرانية الى منظمة التجارة العالمية (WTO) وتجاوزت اللقاءات وتبادل الزيارات بين الوفود السياسية والاقتصادية والتجارية مع البلدان الأخرى أكثر من مائة وتمت متابعة تنفيذ الاستثمارات الأجنبية وإقامة المعارض الداخلية والخارجية وتفعيل الاتفاقات المجمدة على خلفية الحظر.

 
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