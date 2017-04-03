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رقم الخبر: 190358 تاريخ النشر: نيسان 03, 2017 الوقت: 16:30 الاقسام: محليات  
مسؤول: العداء الامريكي ضد ايران يزداد يوما بعد يوم

مسؤول: العداء الامريكي ضد ايران يزداد يوما بعد يوم

اكد رئيس دائرة التوجيه العقائدي والسياسي للجيش الايراني 'حجة الاسلام سيد محمد آل هاشم' ان عداء الولايات المتحدة الامريكية ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية يزداد يوما بعد يوم؛ مضيفا ان هذا الامر لم يتراجع وانما اتسع نطاقه وبات اكثر تعقيدا بعد توقيع الاتفاق النووي.

اكد رئيس دائرة التوجيه العقائدي والسياسي للجيش الايراني 'حجة الاسلام سيد محمد آل هاشم' ان عداء الولايات المتحدة الامريكية ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية يزداد يوما بعد يوم؛ مضيفا ان هذا الامر لم يتراجع وانما اتسع نطاقه وبات اكثر تعقيدا بعد توقيع الاتفاق النووي.
ولفت حجة الاسلام آل هاشم في تصريح له امام حشد من طلاب الحوزات العلمية ورجال الدين في مدينة تبريز (شمال غرب)، لفت الي ان العداء الامريكي ضد ايران لم يقتصر علي الموضوع النووي فحسب وانما يستهدف كيان الجمهورية الاسلامية بأسره؛ الامر الذي يفسر اسباب تزايد وتيرة معاداة رؤساء الجمهورية الامريكان علي مرّ 37 عاما ضد ايران.
واكد رئيس دائرة التوجيه العقائدي والسياسي للجيش الايراني ان الثورة الاسلامية في ايران استطاعت احتواء القضايا الاستراتيجية الهامة ومنحت ايران مكانة رفيعة ودورا فاعلا في المنطقة والعالم وفي الواقع غيرت معادلات القوي العالمية.
واكد حجة الاسلام آل هاشم، لولا تعزيز القدرات الرادعة العلمية والدبلوماسية للجمهورية الاسلامية لكان مصير البلاد في اتجاه غير معلوم اليوم؛ مبينا ان غاية الاعداء الرئيسية من تاسيس الجماعات الارهابية في المنطقة يكمن في تشويه صورة الاسلام وعرقلة مسار الثورة الاسلامية الايرانية.
وشدد المسؤول الايراني قائلا ان السبيل الوحيد للخلاص من هذه المعضلات يكمن في النهوض بمستوي الوعي واتباع توجيهات قائد الثورة الاسلامية والتي اكد فيها ضرورة الحفاظ علي الوحدة الوطنية وتعزيز الروح الثورية في البلاد.

 

 
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