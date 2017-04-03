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رقم الخبر: 190357 تاريخ النشر: نيسان 03, 2017 الوقت: 16:05 الاقسام: اجتماعيات  
30 دقيقة أفضل مدة للقيلولة!

30 دقيقة أفضل مدة للقيلولة!

أظهرت دراسة حديثة أجراها خبراء اسكتلنديون أن القيلولة القصيرة تسهم في زيادة الشعور بالسعادة.

وقيمت الدراسة درجات السعادة لنحو 1000 شخص، أخذ بعضهم قيلولة قصيرة لا تتجاوز مدتها 30 دقيقة، بينما طالت قيلولة البعض الآخر لأكثر من نصف ساعة. وبينت الدراسة أن الذين حصلوا على قيلولة قصيرة أكثر سعادة مقارنة بـ56 في المئة ممن نالوا قيلولة طويلة.

 

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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