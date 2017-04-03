وقيمت الدراسة درجات السعادة لنحو 1000 شخص، أخذ بعضهم قيلولة قصيرة لا تتجاوز مدتها 30 دقيقة، بينما طالت قيلولة البعض الآخر لأكثر من نصف ساعة. وبينت الدراسة أن الذين حصلوا على قيلولة قصيرة أكثر سعادة مقارنة بـ56 في المئة ممن نالوا قيلولة طويلة.