أرسلت المركبة الفضائية، جونو، وتبلغ قيمتها مليار دولار صورا جديدة لم يسبق لها مثيل لكوكب المشتري. وأُطلقت، جونو، إلى المدار حول الكوكب العملاق، في أغسطس/آب 2011، حيث استغرقت 5 سنوات للوصول إلى هدفها النهائي على بعد 415 مليون ميل من الأرض.

وقامت المركبة الفضائية بتصوير أقطاب المشتري للمرة الأولى، واكتشفت تشكيلات غريبة مع التقاط صور للشفق الغامض، بالإضافة إلى التعمق ضمن قمم السحب السميكة في كوكب المشتري.

وحاولت ناسا إطلاق دفاعات، جونو، في أكتوبر/تشرين الأول، لتكثيف وتيرة التأرجح حول الكوكب، من مرة واحدة كل 53.5 يوم، إلى مرة كل أسبوعين، ولكن صمامات المحرك اللزجة عطلت هذه العملية، لتحدث المناورات مرة واحدة كل شهرين.

وأكملت، جونو، المناورة الخامسة يوم 27 مارس/آذار، حيث سجلت مجموعة جديدة من الصور والبيانات التي أرسلتها إلى الأرض، وبدأ علماء الفلك الهواة بتحويل الصور الرمادية غير المجهزة، إلى صور رائعة بالألوان الكاملة.

وفيما يلي مجموعة من الصور واللقطات الرائعة لكوكب المشتري، والتي نُشرت على موقع جونو:

قام الفلكي، رومان تكاتشينكو، بمعالجة صورة القطب الشمالي لكوكب المشتري، هذه الصورة تدمج بين 3 صور التقطتها المركبة الفضائية، جونو، لإظهار القطب الجنوبي من كوكب المشتري، وقام بمعالجتها جيرفاسيو روبلز. ولن تحلق مركبة، جونو، إلى الأبد، حيث ستغرق ضمن سحب المشتري بين عامي 2018 و2019.