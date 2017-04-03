أظهر تحليل الوصفات الشعبية وكتب الطبخ أن مؤلفيها لا يهتمون بسلامة الوصفة وانعكاسها على الصحة، وقد نشرت نتائج الدراسة التي أجريت بجامعة كارولينا الشمالية في مجلة بريتيش جورنال فود.

وقال أحد القائمين على الدراسة، بن تشابمان: على الرغم من أن كتب الطبخ لا تعتبر أساسا للمعلومات المتعلقة بسلامة الغذائية، إلا أن شعبيتها تجعلها مصدرا للمعلومات ودليلا للعمل، حيث أن تلك الكتب تعلم كيفية طهي الطعام، لذلك أردنا أن نعرف ما إذا كانت هناك معلومات حول طرق الإعداد الصحيح للحوم والدواجن والأسماك والبيض.

وحلل تشابمان وزملاؤه ما يقارب 1000 وصفة من 29 كتاب طبخ مدرجة في قائمة النسخ الأكثر مبيعا في صحيفة نيويورك تايمز، وقد طلب من القراء، في كل الوصفات، التعامل مع أغذية نيئة من أصل حيواني.

وقد وجد أن درجة حرارة الأطباق المحضرة يشار إليها فقط في 8٪ من الوصفات التي شملتها الدراسة، وفي الوقت نفسه، فإن أيا منها لا تحدد المعايير التي تقضي تماما على خطر العدوى بأمراض تنتقل عن طريق الأغذية.