توصل علماء في دراسة جديدة، إلى أن الشوكولاتة الداكنة والشاي الأخضر، يشكلان مزيجا فريدا يساعد على تنشيط الجسم وتحفيز الانتباه، مع الإبقاء على الجسد في حالة استرخاء.

وفي الدراسة التي قام بها باحثون في جامعة «نورثرن أريزونا»، برعاية شركة «هيرشي» للشوكولاتة، تم اختبار الاستجابات العقلية لأشخاص تناولوا أنواعا من الشوكولاتة تحتوي على نسب مختلفة من الكاكاو.

ووجد الباحثون أن أولئك الذين تناولوا شوكولاتة داكنة، أي تحتوي على نسبة 60 في المائة من الكاكاو على الأقل، أصبحوا نشيطين ومتيقظين، لكن ضغط الدم لديهم ارتفع.

في الخطوة التالية، قام الباحثون بإضافة مادة «إلثيانين» الموجودة في الشاي الأخضر، والتي تساعد على الاسترخاء، إلى الشوكولاتة، مما أدى إلى انخفاض ضغط الدم لدى المشاركين بصورة سريعة. وأعرب القائمون على الدراسة عن أملهم في تطبيقها بصورة واسعة، وإنتاج نوع من الشوكولاتة يجمع بين تلك المكونات.