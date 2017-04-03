  • الإثنين ٦ رجب ١٤٣٨
  • الإثنين , أبريل 03, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 190353 تاريخ النشر: نيسان 03, 2017 الوقت: 16:14 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
الشوكولاتة الداكنة والشاي الأخضر.. «مزيج سحري»

الشوكولاتة الداكنة والشاي الأخضر.. «مزيج سحري»

توصل علماء في دراسة جديدة، إلى أن الشوكولاتة الداكنة والشاي الأخضر، يشكلان مزيجا فريدا يساعد على تنشيط الجسم وتحفيز الانتباه، مع الإبقاء على الجسد في حالة استرخاء.

وفي الدراسة التي قام بها باحثون في جامعة «نورثرن أريزونا»، برعاية شركة «هيرشي» للشوكولاتة، تم اختبار الاستجابات العقلية لأشخاص تناولوا أنواعا من الشوكولاتة تحتوي على نسب مختلفة من الكاكاو.

ووجد الباحثون أن أولئك الذين تناولوا شوكولاتة داكنة، أي تحتوي على نسبة 60 في المائة من الكاكاو على الأقل، أصبحوا نشيطين ومتيقظين، لكن ضغط الدم لديهم ارتفع.

في الخطوة التالية، قام الباحثون بإضافة مادة «إلثيانين» الموجودة في الشاي الأخضر، والتي تساعد على الاسترخاء، إلى الشوكولاتة، مما أدى إلى انخفاض ضغط الدم لدى المشاركين بصورة سريعة. وأعرب القائمون على الدراسة عن أملهم في تطبيقها بصورة واسعة، وإنتاج نوع من الشوكولاتة يجمع بين تلك المكونات.

 

 

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 8/2666 sec