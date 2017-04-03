اشارت الابحاث ان العدسات اللاصقة قد تسبب العمى، بسبب عدم تنظيفها جيدا، حيث تختبئ الفيروسات والفطريات والبكتيريا في القرنية مما تسبب العمى.

وحذر تقرير نشرته صحيفة «ديلي ميل» من استخدام العدسات اللاصقة لمدة طويلة تتجاوز الـ 10 سنوات، حيث إن العدسات اللاصقة كما أطلقوا عليها العدسات البالية تكون أكثر عدوى بالميكروبات والفطريات.

وأوضح التقرير أن العدوى تزيد 6 أضعاف في الأشخاص، الذين أجروا عمليات ليزك لتصحيح الإبصار، وتعرض هؤلاء الأشخاص للعمى، وأشار التقرير إلى أن هذا ما يطلق عليه التهاب القرنية الميكروبية، وهي الحالة التي يتم غزو القرنية إما من البكتيريا والفطريات أو الأميبا، حيث تلتصق هذه الميكروبات بالعدسات، وتختبئ بالقرنية، ولا تسبب أضعاف الرؤية فقط، وإنما تسبب آلاما، وقد تؤدي إلى حدوث التهاب وقرح بالعين.

وحذر الخبراء من استعمال العدسات اللاصقة، ويفضلون اجراء عمليات الإبصار «الليزك» بدلا من ارتداء العدسات اللاصقة، ويرجع ذلك إلى أن العديد من مرتدى العدسات اللاصقة لا يتبعون النظافة السليمة ويخاطرون بالعدوى.

وقد قارنت الدراسة التي أجراها مركز العلوم الصحية بجامعة تينيسى، بين خطر الإصابة بالتهاب القرنية الجرثومي مع مرتدى العدسات اللاصقة، ونوع معين من جراحة العيون بالليزر تسمى ليزر القرنية أو «الليزك».

ووجدت الدراسة أن خطر التهاب القرنية الميكروبية المرتبطة بارتداء العدسات اللاصقة اللينة مع مرور الوقت كان أعلى من ذلك بعد الليزك، كما اكتشفوا أن حالات العدوى في القرنية كانت أعلى مع العدسات الدائمة ،عن العدسات اليومية.

المؤلف الرئيسي الدكتور جوردان ماسترس، الذي أجرى مراجعة لجميع البيانات المتاحة بين عامي 1999 و2015، قال: التهاب القرنية الميكروبية يمكن أن يدمر العين.

وأظهرت دراسة أسترالية حديثة أنه مع 10 سنوات من ارتداء العدسات اللاصقة، هناك واحد من 200 فرصة لاحتمال أن تكون خطيرة أو حتى تؤدي لفقدان البصر، وأضاف التقرير أن العدسات اللاصقة تحتاج إلى أن تعامل باهتمام كبير، ولكن غالبا ما يتم التقليل من مخاطر استخدامها وتجاهلها، حيث إن غالبية الناس الذين يرتدون العدسات اللاصقة لا يستخدمون النظافة السليمة، ويعرضهم لخطر إصابات العين، بما في ذلك التهاب القرنية.

وقال التقرير إن حوالى واحد من بين 3 من مرتدي العدسات اللاصقة عانوا من مشاكل بالعين نتيجة ارتداء العدسات اللاصقة أو الشعور بآلام بالعين، والتي تتطلب زيارة لأخصائي عيون، لأن ارتداء العدسة بدون تنظيفها جيدا، يمكن أن يؤدي إلى تراكم البكتيريا خلف العدسة، مما يؤدي إلى القرح، وسحجات، وانخفاض الرؤية، ويكون من الصعب علاج هذا النوع من البكتيريا، وقد تسبب العمى.