عاد فريق برشلونة بانتصار ثمين ومستحق خارج ملعبه على غرناطة بنتيجة 4-1 مساء الأحد ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الإسباني.

وأحرز رباعية برشلونة كل من لويس سواريز (44) وباكو ألكاسير (64) وماثيو سونيي (83) بالخطأ في مرماه، ونيمار دا سيلفا (91)، فيما سجّل هدف غرناطة الوحيد جيرمي بوجا (50).

رفع البارسا بهذا الفوز الكبير رصيده إلى 66 نقطة في المركز الثاني، ليواصل مطاردة المتصدر ريال مدريد 68 نقطة، ويبقى للملكي مباراة مؤجلة بينما تجمد رصيد غرناطة عند 19 نقطة في المركز 19.

هذا وتغلب فالنسيا على لاكورونا بثلاثية نظيفة عاد من خلالها لانتصارات غابت عنه طويلاً، كما تعادل اشبيلية على ارضه سلبياً أمام خيخون.

كما حقق ريال مدريد فوزًا عريضًا على ضيفه ألافيس (3-0) الأحد، على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن الجولة الـ29 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

سجَّل أهداف ريال مدريد كريم بنزيمة (31) وإيسكو (85) وناتشو فيرنانديز (88).

ورفع ريال مدريد، رصيده إلى 68 نقطة مُغردًا في صدارة البطولة فيما تجمَّد رصيد ألافيس عند النقطة 40 في المرتبة العاشرة.