توج النجم السويسري روجيه فيدرر بلقب بطولة ميامي لأساتذة التنس للمرة الثالثة في مسيرته، عقب فوزه على غريمه الأسباني رافاييل نادال بنتيجة 6 / 3 و6 / 4 في المباراة النهائية للمسابقة الأحد.

وواصل فيدرر الذي توج بلقبه الثالث في الموسم الحالي، تفوقه الساحق على نادال هذا العام، بعدما تغلب عليه للمرة الثالثة على التوالي.

وكان فيدرر /35 عاما/ قد فاز على نادال في المباراة النهائية لبطولة استراليا المفتوحة، أولى بطولات جراند سلام الأربع الكبرى، مطلع العام الجاري، قبل أن يتغلب عليه في دور الستة عشر لبطولة إنديان ويلز، التي توج بلقبها هذا الموسم أيضا.

يذكر أن النجم السويسري الذي غاب عن الملاعب خلال الستة أشهر الأخيرة من العام الماضي من أجل التعافي من الإصابة، سبق له الفوز بالمسابقة المقامة بولاية فلوريدا الأمريكية عامي 2005 و2006.

من جهة أخرى تُوجت كل من الكندية جابرييلا دابروفسكي والصينية شو يفيان الأحد بلقب زوجي السيدات ببطولة ميامي المفتوحة للتنس.

وجاء فوزهما عقب الفوز على الثنائي المكون من الهندية سانيا ميرزا، والتشيكية باربورا ستريكوفا، بمجموعتين دون رد بواقع (6-4)، و(6-3).

ويعد هذا هو اللقب الأول للاعبتين اللتين خاضتا هذه البطولة للمرة الأولى سويًا كما أصبحتا أيضا أول لاعبتين تحملان الجنسيتين الكندية والصينية في التتويج بلقب هذه البطولة.